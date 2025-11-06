A Coruña canjea más de 100.000 euros en el primer día de los bonos comercio

Belén do Campo visita comercios de la calle Barcelona

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, visitó, este jueves por la mañana varios comercios de la calle Barcelona de A Coruña, concretamente Calzados Chiquitín, Arena Confecciones y Óptica Suárez, para animar a los ciudadanos a descargarse los bonos comercio y participar en una nueva edición de la campaña Activa Comercio que cuenta con 2,5 millones de euros de presupuesto.

El importe se suma a los 2,5 millones de euros destinados a la anterior de junio, sumando un total de cinco millones de euros.

En este sentido, animó a los beneficiarios a aprovechar en los próximos días estos descuentos -que se empezaron a usar este miércoles- porque todo indica que la partida se agotará en cuestión de días como en convocatorias anteriores.

La previsión es volver a movilizar ocho millones de euros en el comercio de proximidad. Según destacó la delegada, a las 20.00 horas del primer día de esta edición, hay cerca de 7.300 negocios adheridos en toda Galicia. En este momento ya se unieron 600 comercios más que en la edición de junio, y desde su activación se descargaron cerca de 162.000 bonos y se canjearon 1,3 millones de euros en descuentos, con una movilización de más de 5,7 millones euros, lo que evidencia el elevado impacto de la iniciativa.

En el caso de la provincia de A Coruña, hay casi 2.700 comercios participantes, en los que se han canjeado más de 340.000 euros en descuentos, con una movilización total de ventas de alrededor de 1,6 millones de euros.

Concretamente, en la ciudad de A Coruña, hay más de 550 comercios participantes, en los que se han canjeado casi 103.000 euros en descuentos, con una movilización total de ventas de alrededor de 463.000 euros.

Belén do Campo anunció que en los presupuestos de 2026 se vuelven a destinar otros cinco millones de euros para consolidar esta acción dinamizadora del comercio local.

La delegada explicó que los establecimientos no tendrán que inscribirse de nuevo para participar en la iniciativa, sino que sigue vigente a adhesión de la anterior edición del mes de junio, con el objeto de ganar en agilidad en beneficio tanto de los comerciantes como de las personas consumidoras.

En todo caso, si algún comercio no se había sumado y quiere hacerlo ahora, tiene de plazo hasta que se agote el crédito.

El programa de los bonos Activa Comercio tiene como finalidad impulsar las compras apoyando con descuentos a las personas consumidoras para promover el consumo en los comercios minoristas que participan en la campaña.

Cada bono tiene un descuento de 30 euros para las compras realizadas en los comercios adheridos. Las personas consumidoras interesadas pueden descargar estos bonos desde la web www.bonosactivacomercio.gal y canjearlos en los establecimientos mediante su formato digital QR.

El importe se irá reduciendo en función del valor de la compra. Así, a las compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros les corresponderá un descuento de 5 euros. La rebaja será de 10 euros para las compras iguales o superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros. A partir de esta cantidad, el descuento alcanzará los 15 euros.

Como en anteriores ocasiones, cada persona puede descargar un único bono y no se limita el número de usuarios que pueden descargarse los bonos, sino que cuando el importe total de los descuentos realizados alcance los 2,5 millones de euros, los bonos descargados ya no se podrán utilizar.

Las ediciones anteriores de esta iniciativa iniciada en el 2021 contribuyeron a la reactivación de las ventas en el comercio local y a incentivar la demanda de las personas consumidoras, movilizándose en el sector comercial minorista más de 110 millones de euros.

La última edición, que tuvo lugar en junio de este año, se saldó con más de 6.700 comercios adheridos en toda Galicia, cerca de 215.000 bonos descargados y más de once millones de euros movilizados en compras, de los que la Xunta puso a disposición —como ahora— un crédito de 2,5 millones de euros en descuentos de hasta 30 euros por persona.

En la provincia de A Coruña se descargaron, en la edición anterior, 77.012 bonos, lo que permitió movilizar casi 3,5 millones de euros con 778.210 euros utilizados a través de los bonos y 2.404 establecimientos adheridos.