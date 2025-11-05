Unha empresa da Coruña puxo o primeiro anuncio publicitario en galego na prensa 149 anos atrás
Este 5 de novembro é a efeméride desta primeira publicación
O primeiro anuncio en galego na prensa está de aniversario. Unha empresa coruñesa foi a protagonista desa primeira publicación, 149 anos atrás. Foi un 5 de novembro de 1876 cando se publicou no periódico ourensán O Tío Marcos d'A Portela un anuncio da coñecida empresa de máquinas de coser Singer que tiña na rúa Real da Coruña a a casa central para Galiza e Asturias, tal e como lembra a asociación Alexandre Bóveda nas súas redes sociais.
Continuando co precedente iniciado n'O Tio Marcos d'A Portela, a publicidade comezou a estar presente en todos os periódicos. Merece salientar o Almanaque Gallego editado na Coruña en 1894, unha publicación que reservou 25 páxinas exclusivamente para anuncios en galego. Había anuncios en galego de bares, reloxerías, librarías, adegas, casas de comidas, médicos, dentistas, oculistas ou mesmo compañías de seguros, tal como lembran na citada publicación en redes sociais.