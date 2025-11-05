Un barrio de A Coruña cortará la circulación para que los conductores por fin levanten el pie

Los Rosales, una zona regulada a 30 kilómetros por hora Javier Alborés

Los vecinos de Los Rosales se movilizarán el próximo martes, día 11 de noviembre, para exigir medidas más efectivas a la hora de controlar y reducir la velocidad de los vehículos que circulan por el barrio. No se trata ni mucho menos de una reivindicación de nuevo cuño, sino que durante las últimas dos décadas ha estado siempre en lo más alto de la lista de prioridades de los residentes.

Arrollan a un bebé en A Coruña Más información

En este caso, además de la Asociación Vecinal, Cultural y Deportiva Los Rosales, estarán presentes en la protesta las asociaciones de padres de los colegios Calasanz, Calasancias y Emilia Pardo Bazán, además de entidades deportivas, guarderías y vecinos a título individual. La forma elegida para escenificar su descontento será un corte de tráfico, entre las 08.45 y las 09.00 horas, en los accesos a la glorieta de Manuel Azaña con Alfonso Rodríguez Castelao. “Queremos concienciar a los conductores de que Los Rosales es zona 30, que respeten la velocidad y los pasos de peatones”, explican los convocantes.

La carretera de los Fuertes registra "un número excesivo" de infracciones de velocidad Más información

Por otra parte, la asociación vecinal es crítica con la labor municipal. “Ha quedado que las últimas medidas adoptadas por el Ayuntamiento no han sido suficientes, por lo que iniciamos una campaña de concienciación vial para calmar el tráfico”, explica. “No descartamos hacer más concentraciones en otros puntos del barrio”, añade.

En este punto se realizará la concentración Patricia G. Fraga

Finalmente, el comunicado hecho público por que los convocantes de la protesta pide de antemano disculpas a quienes puedan verse afectados: “Lamentamos las molestias, pero creemos que estas medidas son necesarias para evitar atropellos que puedan ocasiones lesiones graves o muertes”.