Seis centros educativos de A Coruña repiten presencia en ‘Talentos Inclusivos’

Foto de familia en la apertura de la sexta edición, esta mañana, en la Domus

Seis centros educativos de la ciudad repetirán un año más su presencia en ‘Talentos Inclusivos’, el programa impulsado por el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic) de la Universidad de A Coruña que promueve la inclusión social a través de la ciencia y la tecnología y que, además, acumula reconocimientos nacionales e internacionales gracias a su labor divulgativa de dar a conocer, en forma de proyectos, la realidad de la discapacidad.

A través de equipos colaborativos de trabajo, alumnos de los colegios Calasanz, Salesianos, Montespiño y de los institutos Agra do Orzán, Ramón Menéndez Pidal-Zalaeta y Eusebio da Guarda –entre otros nueve centros educativos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de diversos puntos de la geografía gallega– tendrán que buscar soluciones tecnológicas a una serie de retos que serán propuestos por personas con parálisis cerebral. De esta forma, se favorece la integración de las personas con discapacidad, se sensibiliza a la ciudadanía y se impulsa la ciencia al servicio de la comunidad educativa.

Además, en esta edición el programa contará por primera vez con la colaboración de Inditex, a través de un grupo de profesionales especializados en tecnologías de la información y la comunicación, que trabajarán con el alumnado y con las entidades sociales para diseñar y poner en marcha soluciones tecnológicas que den respuesta a retos reales que afrontan en su día a día las personas con discapacidad.

Experiencia acumulada

De esta forma, la experiencia acumulada en la pasada edición servirá de guía para los equipos a la hora de desarrollar soluciones tan diversas como una aplicación visual con instrucciones básicas para poner en marcha los principales electrodomésticos del hogar, diseñada para apoyar la autonomía de una persona con alzhéimer, o una canasta adaptada para favorecer la práctica deportiva inclusiva, entre otras iniciativas.

Durante el acto de presentación de esta sexta edición, que se celebró esta mañana en la Domus, el director del Citic, Manuel G. Penedo, subrayó que “a alianza entre centros educativos, entidades sociais e empresas reforza a transferencia de coñecemento e acelera o impacto no territorio” y que, de esta forma, “o crecemento do programa –referente en innovación social e tecnolóxica feita dende as aulas– e o compromiso das entidades colaboradoras permiten levar solucións reais a persoas e colectivos que as precisan”, dijo el director.