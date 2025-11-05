Orden de búsqueda y captura para la mujer que se hizo pasar por médico en A Coruña

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Un juzgado de Lugo ha dictado una orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión para la mujer que se hizo pasar por médico en A Coruña y Lugo, según ha detallado el TSXG.

La mujer, de 31 años, lleva casi un año en paradero desconocido, tras no haber acudido al juicio fijado en Lugo el pasado marzo.

Se le atribuyen delitos de intrusismo profesional y falsedad documental.

La acusada, que se enfrenta a tres años y medio de prisión, llegó a ejercer como médico y a colegiarse en A Coruña y Lugo entre 2019 y 2020 sin tener el título de Medicina.