Orden de búsqueda y captura para la mujer que se hizo pasar por médico en A Coruña

Efe
05/11/2025 15:03
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Un juzgado de Lugo ha dictado una orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión para la mujer que se hizo pasar por médico en A Coruña y Lugo, según ha detallado el TSXG.

La mujer, de 31 años, lleva casi un año en paradero desconocido, tras no haber acudido al juicio fijado en Lugo el pasado marzo.

Dos detenidos por suplantar la identidad del alcalde de Barbadás para pedir dinero a vecinos

Se le atribuyen delitos de intrusismo profesional y falsedad documental.

La acusada, que se enfrenta a tres años y medio de prisión, llegó a ejercer como médico y a colegiarse en A Coruña y Lugo entre 2019 y 2020 sin tener el título de Medicina. 

