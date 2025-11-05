Miguel Lorenzo pide a PSOE y BNG que apoyen su enmienda para aumentar las Becas Comedor

Miguel Lorenzo, portavoz del PP

El portavoz Popular, Miguel Lorenzo, reclamó a PSOE Y BNG que apoyen su enmienda para aumentar las Becas Comedor. Así, señala que “el año pasado votaron en contra a nuestras enmienda similar a pesar de dejar a más de seiscientos niños sin la ayuda también por falta de fondos. El escudo social se resquebraja por la manera de gestionar Inés Rey partidas y programas sociales”

"“En nuestra enmienda pedimos aumentar en 500.000 euros la partida de Becas Comedor con el fin de que todos los menores que se quedaron sin ayuda por falta de fondos teniendo derecho dispongan de la ayuda” añade Lorenzo, que aportó más datos sobre esta cuestión. "El 17 de julio se celebró un sorteo entre los 765 menores que cumpliendo todos los requisitos estaban empatados con 10 puntos porque no había presupuesto para todos. Tras el sorteo, quedaron fuera 361”. afirma.

Escudo social

Lorenzo aprovechó para criticar al gobierno municipal por su gestión del llamado escudo social, que no considera adecuada. “El escudo social municipal se resquebraja por la manera de gestionar Inés Rey las partidas y los programas sociales y no lo vamos a consentir”, asegura. “Recorta los programas sociales con una tasa de pobreza infantil en la ciudad del 23% y cuando la inflación subió un 23% desde que gobierna, la cesta de la compra un 40% en los últimos cinco años, y tras subir todos los impuestos municipales un 3% y la basura un 43%”, añadió.

“Para qué presumen de presupuesto más alto si luego recortan los programas sociales. Estas son las políticas que apoyan quienes se autodenominan progresistas, tanto PSOE como BNG”, concluyó.