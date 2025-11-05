¿Dónde se pueden utilizar los Bonos Activa Comercio en A Coruña? Descubre los más de 400 establecimientos adheridos

Establecimiento en el que puede utilizarse el bono

Los Bonos Activa Comercio ya están disponibles para descargar desde las 09.00 horas de este miércoles, y ya pueden ser utilizados en todos los establecimientos adheridos a la campaña. En A Coruña, son más de 400 los negocios (más de 480 ya están confirmados) en los que los clientes pueden aprovecharse de esta promoción. La lista completa puede consultarse en la propia web de la iniciativa. Hay negocios de todo tipo: desde librerías a tiendas de ropa infantil, pasando por perfumerías o jugueterías, entre otros. Todos los establecimientos se pueden identificar fácilmente gracias a una pegatina distintiva que lucen en sus escaparates o en otro lugar visible del local.

En esta segunda convocatoria del año, la Xunta destina 2,5 millones de euros, con los que prevé movilizar 8,5 millones en ventas en los establecimientos de proximidad gallegos con el objetivo de incentivar la demanda y atraer nueva clientela al sector. Hay más de 6.000 negocios adheridos en toda Galicia y a las dos horas desde su activación ya se habían descargado 61.500 bonos y se movilizaron más de 620.000 euros, lo que evidencia el elevado impacto de la iniciativa.

Desde las 09.00 horas de este miércoles, 5 de noviembre, las personas consumidoras usuarias pueden descargar y canjear un bono descuento de 30 euros para emplear directamente en la adquisición de productos y servicios en los comercios adheridos, exceptuando tarjetas regalo, vales o similares.

Como novedad, los establecimientos no tendrán que inscribirse de nuevo para participar en la iniciativa, sino que sigue vigente la adhesión de la primera edición, con el objeto de ganar en agilidad. En todo caso, si algún comercio no se había sumado y quiere hacerlo ahora, tiene de plazo aún hasta el 15 de diciembre o hasta que finalice el crédito de esta última edición.