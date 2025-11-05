Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La plaza de Portugal, en A Coruña, tendrá un parque infantil con capacidad para 150 niños

Este nuevo espacio "de referencia en la ciudad" dará servicio a los tres colegios de la zona

Lara Fernández
Lara Fernández
05/11/2025 13:05
Edificios en el entorno de la plaza de Portugal
El entorno de la plaza de Portugal
Patricia G. Fraga

La plaza de Portugal, en el corazón de A Coruña, tendrá un nuevo parque infantil "de referencia". La alcaldesa, Inés Rey, anunció este miércoles, tras la celebración de la Junta de Gobierno local, que se ha aprobado la salida a concurso de las obras correspondientes a esta nueva área infantil. 

Se trata de una actuación que forma parte del plan de parques infantiles 2025-2030, "al que destinaremos más de diez millones de euros", dijo la regidora. El objetivo es que en cinco años "todas las familias tengan un parque infantil a menos de diez minutos de sus viviendas".

Rey recordó que está previsto, a su vez, contar con tres nuevos parques cubiertos en la urbe. Uno de ellos ya está licitado, y no es otro que el de O Ventorrillo

El presupuesto para el parque de la plaza de Portugal es de 1,5 millones de euros y las obras cuentan con un plazo de ejecución de doce meses. Dará servicio, además, a los tres centros educativos que hay en la zona, con el fin de atender la necesidad de familias y niños. "Queremos que sea un parque referente de la ciudad. El área infantil que existe a día de hoy tiene capacidad para 11 usuarios y, con la remodelación e instalación de nuevos juegos, se multiplicará por trece".

Así, el nuevo parque tendrá capacidad para 150 niños en una superficie de 800 metros cuadrados. Habrá un circuito de obstáculos y juegos interior, columpios adaptados e inclusivos y un espacio de calistenia.

Te puede interesar

Estación de autobuses de A Coruña

A Coruña sufrirá durante el mes de diciembre varias huelgas en el transporte público
EP
Periódico 'La Tribuna' de 1912 con un titular referente a la "ciudad de cristal"

¿Desde cuándo A Coruña es “la ciudad de cristal”?
Noela Rey Méndez
Diego González Rivas junto a Celina

Deseo cumplido: la historia de una paciente que emocionó al cirujano coruñés González Rivas
Andrea Gestal
Tostas de sardina ahumada de Bar 23

La nueva hornada de sabores que agita A Coruña
Lara Fontela