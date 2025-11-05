La plaza de Portugal, en A Coruña, tendrá un parque infantil con capacidad para 150 niños

El entorno de la plaza de Portugal Patricia G. Fraga

La plaza de Portugal, en el corazón de A Coruña, tendrá un nuevo parque infantil "de referencia". La alcaldesa, Inés Rey, anunció este miércoles, tras la celebración de la Junta de Gobierno local, que se ha aprobado la salida a concurso de las obras correspondientes a esta nueva área infantil.

Se trata de una actuación que forma parte del plan de parques infantiles 2025-2030, "al que destinaremos más de diez millones de euros", dijo la regidora. El objetivo es que en cinco años "todas las familias tengan un parque infantil a menos de diez minutos de sus viviendas".

Rey recordó que está previsto, a su vez, contar con tres nuevos parques cubiertos en la urbe. Uno de ellos ya está licitado, y no es otro que el de O Ventorrillo.

El presupuesto para el parque de la plaza de Portugal es de 1,5 millones de euros y las obras cuentan con un plazo de ejecución de doce meses. Dará servicio, además, a los tres centros educativos que hay en la zona, con el fin de atender la necesidad de familias y niños. "Queremos que sea un parque referente de la ciudad. El área infantil que existe a día de hoy tiene capacidad para 11 usuarios y, con la remodelación e instalación de nuevos juegos, se multiplicará por trece".

Así, el nuevo parque tendrá capacidad para 150 niños en una superficie de 800 metros cuadrados. Habrá un circuito de obstáculos y juegos interior, columpios adaptados e inclusivos y un espacio de calistenia.