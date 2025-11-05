La negociación de los presupuestos de 2026 para A Coruña avanza "na boa dirección"
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, afea al PP "o seu cinismo e a súa falta de vergoña"
La negociación entre PSOE y BNG para contar con un nuevo presupuesto en A Coruña se retomó en el mes de septiembre. Y este miércoles, un día antes del pleno municipal, el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, aseguró que el acuerdo avanza "na boa dirección".
El pacto para acordar las cuentas de 2026, recordó Jorquera, está condicionado a tres premisas básicas: la congelación de las tasas, la recuperación de los presupuestos participativos y la devolución al pleno de las competencias en materia económica. Al respecto de la primera, dijo, "non só se está a avanzar, senón que hai acordo".
“O Goberno Local aceptou a premisa de partida que puxo sobre a mesa o BNG, como se demostra coas ordenanzas fiscais que se someterán a debate e votación para a súa aprobación inicial no pleno de mañá”, señaló el portavoz del BNG. Y es que aprobar de forma inicial las ordenanzas fiscales es paso previo para sacar adelante los presupuestos de 2026.
"Mais non todas as taxas se van conxelar", apuntó Jorquera: "Hai unha que vai subir, a número 18, a reguladora da prestación dos servizos domiciliarios, o coñecido como Servizo de Axuda no Fogar". Y aquí el portavoz nacionalista explicó que este incremento viene derivado de la normativa autonómica; es decir, "é responsabilidade da Xunta".
“A atención á dependencia é unha competencia autonómica, pero a Xunta descarga nos Concellos boa parte do custo do servizo de atención domiciliar, até o punto de provocar unha situación de asfixia económica a moitos concellos, nomeadamente os de menos habitantes e cunha poboación máis avellentada”, destacó.
A este respecto, Jorquera afeó al PP de A Coruña “o seu cinismo e a súa falta de vergoña” ao criticar esta suba, sendo que “a única responsábel do incremento da taxa é a Xunta de Galiza”.
Pero, aunque todo avance en buena dirección, Jorquera apuntó que "aínda fica moito por negociar para chegar a un acordo orzamentario". Y es que la formación demanda un mayor refuerzo de las políticas de vivienda, otorgar una prioridad "real" a las inversiones en los barrios, regularizar los servicios públicos que se prestan en precario, como "o transporte público urbano, xestión e recollida do lixo, bibliotecas, instalacións deportivas, etc.", y "prestar maior atención ás infraestruturas e entidades culturais e deportivas de base, asegurar o mantemento do espazo público, facer unha aposta decidida pola accesibilidade e mellorar o servizo de limpeza".
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, preguntada por las declaraciones de Jorquera, indicó que "seguimos dialogando y negociando. Espero que lleguemos a un buen acuerdo para tener esos presupuestos expansivos y progresistas que mejoren los servicios de la ciudad".