La expansión de la idea del Barroco centra el nuevo ciclo de conferencias de la Barrié

Javier Portús, jefe de Colección de Pintura Española del Barroco del Prado Cedida

Este jueves (19.30 horas) da comienzo en la Fundación Barrié una nueva edición del ciclo de conferencias Francisco Calvo Serraller, una colaboración entre la entidad coruñesa y la Fundación de Amigos del Museo del Prado. En esta ocasión, inaugura el evento el jefe de Colección de Pintura Española del Barroco del Prado, Javier Portús, con el objetivo de hacer una primera introducción a este momento artístico.

Es, por lo tanto, una “introducción general al Barroco”. “No es tanto ofrecer una definición”, explica, sino ver qué era el Barroco, como la definición de un momento histórico y artístico del siglo XVII y cómo fue incorporando diferentes aspectos: “La idea del Barroco se ha ido llenando de contenidos diferentes”.

Portús apunta que el Barroco, en principio, “era una definición en términos estrictamente formales, pero con el paso del tiempo se fue llenando de esos contenidos iconográficos, psicológicos... con el paso del tiempo se tuvieron en cuenta cuestiones como los tipos de representación que habían iterado en el arte occidental hasta entonces, incluso se llegó a dar, con el paso del tiempo, una definición del Barroco desde el punto de vista de la historia política”, aclara el primer ponente.

En definitiva, se trata de un concepto “que tiene al principio un dominio tan limitado, estrictamente formal y que en varias décadas se extendió a otros aspectos de la experiencia artística”. Es una construcción que tenía un contenido “muy limitado”, que pasó de la arquitectura y de las artes plásticas a un espectro más amplio: “Se habla de Barroco en relación con la música, la ciencia, la literatura, el pensamiento, la filosofía o incluso con la política. Desde ese punto de vista, la historia de la construcción de esta idea es una historia que se escribe en términos de expansión, a medida que pasa el tiempo, el término Barroco se usa para un número mayor de fenómenos”.

Una colaboración importante

El jefe de Colección de Pintura Española del Barroco del Prado destaca la importancia de la colaboración entre la Fundación Barrié y la de Amigos del Museo del Prado para llevar a cabo estas actividades. “Es una colaboración que tiene muchos años y que no tiene visos de acabar”, asegura Portús.

“Desde Amigos del Museo del Prado se hace todos los años un esfuerzo importante para convocar a personas que tienen cosas que aportar respecto a temas importantes relacionados de alguna manera con las colecciones del museo y la idea es hacer extensivas a otros lugares esas aportaciones”, explica.