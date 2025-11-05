Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Jeanette celebrará medio siglo de carrera en A Coruña

Actuará en Palexco en febrero del próximo año 2026

Óscar Ulla
Óscar Ulla
05/11/2025 12:49
Jeanette, durante una actuación en A Coruña en 2007
Jeanette, durante una actuación en A Coruña en 2007
 Quintana

Una de las voces más representativas del pop español celebra sus 50 años sobre los escenarios y lo hará con una visita a A Coruña. Jeanette festeja su medio siglo de trayectoria y lo hará con un concierto en A Coruña en febrero de 2026.

La artífice de temas como 'Soy rebelde' o 'Por qué te vas' compartirá de nuevo sus himnos con el público coruñés el 15 de febrero en el auditorio Gaviota de Palexco, el cual ya puede comprar sus entradas, que están a la venta en la plataforma web de Ataquilla.

Jeanette regresa así a una ciudad a la que le guarda cariño. Así lo recordaba la propia artista en una de sus visitas a la ciudad, en 2007, cuando en conversación con El Ideal Gallego echaba la vista atrás a un concierto en la playa. "Recuerdo con especial cariño el concierto que dimos en Riazor, porque además de los componentes de nuestro espectáculo estaban otros grupos importantes de la época", explicaba en aquel momento.

La cantante se suma así a un calendario musical coruñés que no para de sumar fechas, como las de Baiuca, La M.O.D.A. o Suede (en Pelícano), Café Quijano o Luz Casal (Palacio de la Ópera), El Último de la Fila (Riazor) Alejandro Sanz (Puerto) o Celtas Cortos, Iván Ferreiro, Aitana, Amaia, La Oreja de Van Gogh o Viva Suecia (Coliseum), entre muchos otros.

Luz Casal, durante su concierto en el Palacio de la Ópera en 2023

Luz Casal regresará al Palacio de la Ópera con su nueva gira

Más información

Te puede interesar

Estación de autobuses de A Coruña

A Coruña sufrirá durante el mes de diciembre varias huelgas en el transporte público
EP
Periódico 'La Tribuna' de 1912 con un titular referente a la "ciudad de cristal"

¿Desde cuándo A Coruña es “la ciudad de cristal”?
Noela Rey Méndez
Diego González Rivas junto a Celina

Deseo cumplido: la historia de una paciente que emocionó al cirujano coruñés González Rivas
Andrea Gestal
Tostas de sardina ahumada de Bar 23

La nueva hornada de sabores que agita A Coruña
Lara Fontela