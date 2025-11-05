Jeanette celebrará medio siglo de carrera en A Coruña

Jeanette, durante una actuación en A Coruña en 2007 Quintana

Una de las voces más representativas del pop español celebra sus 50 años sobre los escenarios y lo hará con una visita a A Coruña. Jeanette festeja su medio siglo de trayectoria y lo hará con un concierto en A Coruña en febrero de 2026.

La artífice de temas como 'Soy rebelde' o 'Por qué te vas' compartirá de nuevo sus himnos con el público coruñés el 15 de febrero en el auditorio Gaviota de Palexco, el cual ya puede comprar sus entradas, que están a la venta en la plataforma web de Ataquilla.

Jeanette regresa así a una ciudad a la que le guarda cariño. Así lo recordaba la propia artista en una de sus visitas a la ciudad, en 2007, cuando en conversación con El Ideal Gallego echaba la vista atrás a un concierto en la playa. "Recuerdo con especial cariño el concierto que dimos en Riazor, porque además de los componentes de nuestro espectáculo estaban otros grupos importantes de la época", explicaba en aquel momento.

La cantante se suma así a un calendario musical coruñés que no para de sumar fechas, como las de Baiuca, La M.O.D.A. o Suede (en Pelícano), Café Quijano o Luz Casal (Palacio de la Ópera), El Último de la Fila (Riazor) Alejandro Sanz (Puerto) o Celtas Cortos, Iván Ferreiro, Aitana, Amaia, La Oreja de Van Gogh o Viva Suecia (Coliseum), entre muchos otros.