Inés Rey, junto a Ricardo Cao (rector de la UDC), en presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Pedro Puig

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, considera “un error” renunciar a una facultad de Medicina para A Coruña. Así lo ha hecho saber esta mañana tras el anuncio de este martes por parte del rector en el que el Consello de Gobierno de la Universidad de A Coruña había decidido aplazar hasta 2027 el envío de la memoria justificativa a la Xunta de Galicia siempre y cuando se comience un proceso de descentralización académica y sanitaria a partir del próximo curso 2026-27.

“Cambio de opinión muchas veces, pero sigo pensando lo mismo que ayer y que hace meses. Creo que no debemos renunciar a una facultad de Medicina. Seguimos creyendo que es lo que necesita la ciudad, la Universidad y aquellos estudiantes que quieren formarse como médicos”, incidió Rey, quien también aseguró que “si la Xunta sigue queriendo ponerse de perfil, es una mala noticia para Galicia. Necesitamos más plazas de Medicina en las universidades públicas”, apuntó.

Y es que, a pesar de el anuncio de ayer por parte de la UDC no supone una renuncia como tal, sí un aplazamiento, en el que mientras tanto se aboga por una “correcta descentralización”. Sin embargo, Rey no confía en ello: “Ya se intentó y no se cumplió, esa es la realidad. Si ahora se avanza, pues muy bien, pero no resuelve la demanda que hay. Yo sigo manteniendo esa posición. Creo que A Coruña debe contra con una facultad propia de Medicina de la Universidad de A Coruña que dé respuesta a todas esas personas que quieren estudiar y que no entran”, explicó la regidora.

Posicionamientos egoístas

En este sentido, Inés Rey entiende que hay que alejarse de “posicionamientos egoístas” y atender una demanda que en los últimos años no ha dejado de aumentar. De hecho, el último curso la hasta ahora única facultad de Medicina de Galicia, ubicada en Santiago de Compostela, ha aumentado casi un centenar las plazas para este curso. “Es evidente que hay demanda. Hay muchos estudiantes que se ven abocados a estudiar otra cosa o ir a otra universidad. Los que no pueden permitirse una universidad privada, no tienen elección. No creo que eso sea hacer políticas igualitarias”, concretó Rey.

Así, también destacó que “las dos áreas que hacen avanzar a Galicia son A Coruña y Vigo, el norte y el sur. Si se renuncia, yo no renuncio. Supeditarnos en pleno 2025 al centralismo compostelano, no me parece bien. El futuro de Galicia no pasa por estos posicionamientos egoístas. Las dos áreas que hacen avanzar Galicia son A Coruña y Vigo, el norte y el sur. En el norte, somos referentes. Tenemos las mejores cifras de PIB, despuntamos en empresas TIC, por no hablar de Aesia, la Ciudad de las TIC, o el Inibic, así como hospital de referencia como el Chuac. Quien no entienda esto, no entiende Galicia. El que quiere a Galicia tiene que apoyar a quien la hace crecer. Es un error renunciar a ello. El futuro de esta comunidad en 2025 no pasa por Santiago de Compostela, pasa por A Coruña”, sentenció la regidora coruñesa.