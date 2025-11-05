Pasajeros a las puertas de la terminal de Alvedro PATRICIA G. FRAGA

Hace 25 años los integrantes de la comisión de afectados por la ampliación de Alvedro salieron a la calle para repartir 5.000 folletos informativos en los que explicaban sus razones para oponerse al nuevo plan director del aeropuerto, diseñado por AENA. Fue uno de los asuntos que trató El Ideal Gallego el 5 de noviembre de 2000, el día después de que el entonces alcalde, Francisco Vázquez, recibiera la condecoración de la Orden del Imperio Británico en un acto en los jardines de San Carlos. En 1975 José Luis Meilán Gil anunciaba su decisión de cesar en la dirección del Colegio Universitario. En 1950 fray Alipio Alonso asumía el cargo de Superior de la Residencia de Dominicos. En 1925 visitaba la ciudad la marquesa de la Atalaya Bermeja.

Domingo, 5 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Nueva campaña de la comisión de afectados por la ampliación de Alvedro

La comisión de afectados por la ampliación de Alvedro comenzó ayer, 4 de noviembre de 2000, el reparto de los 5.000 trípticos informativos en los que expone las razones por las que se opone al Plan Director de Alvedro, diseñado por AENA. El reparto de estos folletos se enmarca en la campaña informativa que la comisión está llevando a cabo tanto en el municipio de Culleredo como en los ayuntamientos limítrofes de Cambre y Oleiros, a través de charlas y reuniones con diversas entidades. Tras la entrevista mantenida esta misma semana con el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, los integrantes de la asociación esperan ser recibidos por otros cargos del PP en la provincia de A Coruña, como el presidente de la Diputación, José Luis Torres Colomer; la del PP coruñés, Belén Docampo, y el delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa.

En clave local, Francisco Vázquez afirmó que Gran Bretaña reconoce el talante liberal de A Coruña con la condecoración de la Orden del Imperio Británico, que le fue impuesta ayer en un acto celebrado en los jardines de San Carlos y al que asistieron su familia, la corporación municipal y distintas autoridades españolas e inglesas.

Miércoles, 5 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | José Luis Meilán Gil cesa en la dirección del Colegio Universitario

A petición propia ha cesado en la dirección del Colegio Universitario de La Coruña don José Luis Meilán Gil, cargo que desempeñaba desde hacía dos cursos. El señor Meilán explicó los motivos de su decisión: “Cumplidos los objetivos que me habían impulsado a aceptar el cargo, me veo imposibilitado para atenderlo debidamente, dadas las ocupaciones que tengo. También quiero dejar muy claro que nunca prohibí ninguna actividad cultural en el homenaje a Castelao que se había programado el pasado curso”.

Por otra parte, la Rúa Alta –la corta calle que va desde Cordelería hasta la de Juan Canalejo y que hace poco tiempo apenas era un estrecho pasadizo– está intransitable en noviembre de 1975, llena de enormes charcos y prácticamente inútil para el tráfico rodado. Presenta, además, un desagradable aspecto por los restos de una casa que se derribó para abrir dicha calle. Unos restos con paredes pintadas de ocres, azules y verdes, que revelan el uso que se daba a cada habitación. A pesar de que la calle está intransitable, los automovilistas utilizan este lugar para aparcar sus coches.

Domingo, 5 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Fray Alipio Alonso, relevo de Tamargo en Dominicos

Después de haber desempeñado con eficiencia y celo el cargo de Superior de esta Residencia de Dominicos, ha sido nombrado Prior del Convento de Padrón el R. P. Armando Tamargo. Para sucederle en dicho puesto llegó ayer, 4 de noviembre de 1950, de Madrid, donde estuvo cuatro años como procurador provincial de la Orden, el R. P. Alipio Alonso.

En clave internacional, por treinta y ocho votos a favor, diez en contra y doce abstenciones, ha sido aprobada por la Asamblea General de la ONU la proposición derogatoria de los acuerdos del 12 de diciembre de 1946 sobre España, que aconsejaban la retirada de embajadores de Madrid. Nuestro país será admitido en los organismos subsidiarios. Además, Rusia propone una conferencia de los ‘cuatro grandes’ y sugiere la firma de un Tratado de paz con Alemania.

Jueves, 5 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | La marquesa de la Atalaya Bermeja, en el Palace Hotel

Se halla pasando una temporada en esta población la distinguida dama excelentísima señora doña Angelita Santamarina de Temes, marquesa de la Atalaya Bermeja y condesa de Valle de Osella. La acompaña la encantadora señorita Pepita Salgado. Se hospeda en el Palace Hotel.

Por otra parte, con atento besalamano del presidente, don Luis Cornide Quiroga, hemos recibido un ejemplar de la memoria balance de la Sociedad Coruñesa de Urbanización durante el periodo social de 1924. Las obras de urbanización realizadas durante el año ascendieron a 227.670,45 pesetas y las de construcción a 816.034,04, o sea, en total 1.043.704,49 pesetas. Aumentaron los efectos a pagar y la cuenta de crédito. Los depósitos para adquisición de chalets han tenido el aumento consiguiente a las nuevas entregas hechas por los titulares.