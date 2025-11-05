El Gobierno niega la paralización de la obra de Alfonso Molina y culpa a las empresas de servicios

Vehículos circulan por la avenida de Alfonso Molina, principal acceso a A Coruña Javier Alborés

El Gobierno central explicó a mediados de octubre que los trabajos que se desarrollan para ampliar la avenida de Alfonso Molina, el principal acceso viario a A Coruña, “se han visto condicionados a causa de los múltiples servicios afectados existentes” (como son las líneas eléctricas y las canalizaciones de agua que hay en la zona). Unas semanas después, el Ejecutivo se vuelve a pronunciar sobre el retraso en la ejecución de esta actuación y ofrece más información tras denunciar el PP que la obra está paralizada.

En una respuesta a una pregunta formulada por los senadores populares Verónica Casal, Rosa Gallego y Manuel Ruiz, el Gobierno niega que los trabajos estén detenidos, ya que asegura que se encuentra “actualmente en ejecución”.

También reconoce que estas obras son “complejas” por “la enorme cantidad de servicios afectados que no habían sido adecuadamente trasladados a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por parte de las empresas suministradoras en el momento de la redacción del proyecto”.

Los senadores del PP preguntaron si existe una comisión de seguimiento constituida formalmente para el seguimiento de este importante proyecto. La respuesta del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez es que no se ha creado y, además, detalla que sí hay reuniones con la Administración local. “Los técnicos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio y la Concejalía de Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de A Coruña se reúnen para tratar de las cuestiones que deben ser coordinadas en las mencionadas obras”, indica.

Desarrollo de la obra

El Ministerio de Transportes adjudicó en noviembre de 2023 las obras de ampliación de Alfonso Molina, con un presupuesto próximo a los 18 millones de euros.

Dos años después, esta actuación, cuya tramitación empezó a gestarse hace más de diez años, todavía no está acabada y sus avances por el momento no son demasiado visibles para los conductores que a diario circulan por esta vía, salvo cortes de tráfico puntuales y trabajos de excavación en el entorno del enlace con la Autopista del Atlántico, la AP-9.

El contrato con la empresa que acomete el proyecto, Copisa Constructora Pirenaica, se formalizó el 10 de enero de 2024 tras la firma del acta de replanteo y las obras comenzaron oficialmente en la jornada siguiente.

Según las bases fijadas por Transportes para el desarrollo de esta actuación, el plazo para ejecutar las obras es de un total de 24 meses, es decir, deberían estar finalizadas a principios del próximo año.

Final

En cuanto a plazos para ejecutar la remodelación de esta infraestructura clave para la ciudad, tanto la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, se han pronunciado recientemente. La regidora indicó que “de aquí a 2026”, ya que “previsiblemente durará todo el año”, se producirán cortes de tráfico que afectarán a los conductores. “La alternativa es no hacer nada. Sabíamos que iba a ser molesto, como todas las obras, sobre todo aquellas que son en vías como esta. Lo que pedimos es comprensión y paciencia, porque si no cortamos no vamos a poder hacer la ampliación”, afirmó.

El subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, explicó, en una entrevista concedida a El Ideal Gallego, que los trabajos no se retrasan “en principio” porque “no se ha modificado el calendario”, con la vista puesta en 2027. “El ritmo de las obras se tiene que ir acompasando al hecho de que no se altere la circulación. Lo importante es que las obras se han iniciado y adjudicado”, aseguró.

El director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández, explicó, en una visita realizada a la ciudad en diciembre de 2024, que el ministerio empezaría entonces a “hacer obra de carretera, ampliar estructuras y minimizar el impacto” en el menor tiempo posible. También pidió “paciencia” a los usuarios de esta carretera pese a las afecciones, pero recordó que “quedará una infraestructura muy positiva y beneficiosa” para A Coruña.

El PP local exigió recientemente a la regidora Inés Rey que presione al Gobierno del Estado ante el “gran retraso que acumula” la obra de ampliación de Alfonso Molina, que tendría que estar acabada en enero de 2026.