El crucero Disney Fantasy prolonga su escala e ilumina la dársena de A Coruña

El crucero Disney Fantasy alumbra la dársena coruñesa

El crucero Disney Fantasy, con cerca de 4.000 pasajeros a bordo, prolongará su estancia en A Coruña hasta mañana jueves a las 16.15 h., debido a las adversas condiciones meteorológicas, tal y como ha anunciado el Puerto de A Coruña. El buque tenía previsto zarpar este miércoles rumbo a Vigo, pero el capitán ha decidido cancelar esa escala y permanecer atracado en el muelle de Trasatlánticos por motivos de seguridad.

Según informó el capitán Wesley a los pasajeros, el cambio de ruta se debe a fuertes vientos que superan los 68 nudos (más de 120 km/h) y a oleaje de más de 7 metros, condiciones que desaconsejan la navegación hacia la costa sur gallega.

Durante la jornada del martes, el crucero ya había enfrentado oleaje y rachas de viento de hasta 62 nudos en su travesía desde Southampton, lo que obligó a cerrar y vaciar las piscinas y jacuzzis por precaución.

El Disney Fantasy, perteneciente a la compañía Disney Cruise Line, realiza un itinerario europeo y es la sexta vez que hace escala en A Coruña este año, consolidando al puerto herculino como uno de los destinos destacados de su ruta atlántica.

El buque permanecerá en el puerto coruñés hasta la tarde del jueves, cuando zarpará finalmente con destino a Funchal (Madeira), siempre que las condiciones del mar lo permitan.