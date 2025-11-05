Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El crucero Disney Fantasy prolonga su escala e ilumina la dársena de A Coruña

Jorge Barallobre
Jorge Barallobre
05/11/2025 20:53
El crucero Disney Fantasy alumbra la dársena coruñesa
El crucero Disney Fantasy alumbra la dársena coruñesa

El crucero Disney Fantasy, con cerca de 4.000 pasajeros a bordo, prolongará su estancia en A Coruña hasta mañana jueves a las 16.15 h., debido a las adversas condiciones meteorológicas, tal y como ha anunciado el Puerto de A Coruña. El buque tenía previsto zarpar este miércoles rumbo a Vigo, pero el capitán ha decidido cancelar esa escala y permanecer atracado en el muelle de Trasatlánticos por motivos de seguridad.

Según informó el capitán Wesley a los pasajeros, el cambio de ruta se debe a fuertes vientos que superan los 68 nudos (más de 120 km/h) y a oleaje de más de 7 metros, condiciones que desaconsejan la navegación hacia la costa sur gallega.

Durante la jornada del martes, el crucero ya había enfrentado oleaje y rachas de viento de hasta 62 nudos en su travesía desde Southampton, lo que obligó a cerrar y vaciar las piscinas y jacuzzis por precaución.

El Disney Fantasy, perteneciente a la compañía Disney Cruise Line, realiza un itinerario europeo y es la sexta vez que hace escala en A Coruña este año, consolidando al puerto herculino como uno de los destinos destacados de su ruta atlántica.

El crucero Disney Fantasy
El crucero Disney Fantasy

El buque permanecerá en el puerto coruñés hasta la tarde del jueves, cuando zarpará finalmente con destino a Funchal (Madeira), siempre que las condiciones del mar lo permitan.

Te puede interesar

Un panel avisa de un corte de tráfico por las obras en Alfonso Molina

Un proyecto que busca mejorar la seguridad del principal acceso a A Coruña y que tardó más de diez años en salir adelante
Iván Aguiar
Vehículos circulan por la avenida de Alfonso Molina, principal acceso a A Coruña

El Gobierno niega la paralización de la obra de Alfonso Molina y culpa a las empresas de servicios
Iván Aguiar
Una de las zonas más afectadas por los desbordamientos durante la tarde de ayer fue la portuaria

Betanzos culpa a las minicentrales del Mandeo y del Mendo de los desbordamientos
Fran Moar
Foto de familia en la apertura de la sexta edición, esta mañana, en la Domus

Seis centros educativos de A Coruña repiten presencia en ‘Talentos Inclusivos’
Dani Sánchez