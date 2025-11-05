Deseo cumplido: la historia de una paciente que emocionó al cirujano coruñés González Rivas
El cirujano coruñés Diego González Rivas no deja de dar alegrías a sus pacientes, pero esta última vez ha sido él quien se ha emocionado. Llegada desde Jerez de la Frontera, Celina le hizo llegar una carta escrita por su hija Martina donde le deseaba suerte en la operación.
"Es increíble si estuviera contigo aunque fuese solo un segundo creo que te estrangularía de lo fuerte que te daría un abrazo", finalizaba la pequeña.
Una vez realizada la operación, que en este caso era para extraer un nódulo en el pulmón, y solo cuatro horas después de salir, Martina recibió una videollamada de su madre junto al doctor.
En ella comentaron que la pequeña buscó en Google cuántas operaciones fallidas había tenido el cirujano y, para su tranquilidad, encontró lo que deseaba: "Cero".