¿Desde cuándo A Coruña es “la ciudad de cristal”?

Periódico 'La Tribuna' de 1912 con un titular referente a la "ciudad de cristal"

La cantante Rosalía ha sido la última celebridad en destacar la 'ciudad de cristal', a través de su canción 'Reliquia', en la que uno de sus versos narra cómo se cortó el pelo en tierras herculinas.

Rosalía menciona A Coruña en 'Reliquia', el segundo adelanto de 'Lux' Más información

'Ciudad de cristal' o 'Marineda' son los dos apodos con los que se conoce a A Coruña, pero si del segundo se sabe su origen, de la mano de la excelsa pluma de la escritora Emilia Pardo Bazán, más misterio hay en torno al primero. ¿Cuándo se empezó a llamar 'ciudad de cristal' a A Coruña?

La primera mención escrita en la que aparece es en el diario 'La Gaceta de Galicia' del 22 de agosto de 1882. En una crónica acerca del desconocimiento de las costumbres y geografía de las provincias "más pobladas, las más antiguas de la corona", el periódico habla sobre las frases dedicadas por 'El Semanal' de Pamplona a las tierras gallegas y al carácter de sus vecinos: "Ante la imposibilidad de reproducir fielmente los cuadros magestuosos de Cayon y de Baldayo, los montes de agua y espuma del Orzan en las mismas puertas de la coruña, que ceden de su amenazadora fiereza para arrastrase humildes á los piés de la ciudad de cristal, los pintores no hallan tintas en sus paletas y ceden en la lucha, asímismo toda la poesía es pálida, para describir una velada en Santa Cruz, en Ouces, Sada, en Sampayo ó en Redondela".

Extracto de 'La Gaceta de Galicia' de 1882, con la mención a la "ciudad de cristal"

En 1903 'El Ejército Español' refleja las "notas de viaje" de una excursión por Galicia, en la que, en el texto dedicado a la ciudad de A coruña explica que "los ingleses dicen que la Coruña es una ciudad de cristal, y no andan desacertados en el símil. Población de cristal parece, en efecto, al que por primera vez recorra extasiándose en su belleza".

Con este texto, la publicación da una pista de dónde puede venir la expresión de 'ciudad de cristal' a la hora de definir a A Coruña: los ciudadanos ingleses que se pasan por sus tierras y admiran la zona de galerías pegada al puerto interior.

Poco después, en 1912, esta expresión ya aparece incluso más destacada y popularizada, como muestra 'La Tribuna' en su edición del 12 de julio de ese año. "La ciudad de cristal", se puede leer destacado en el titular. El texto describe la "bella y deslumbrante perspectiva" de las edificaciones de la "calle de la Marina, con sus cristalerías espléndidas, que dan a esta parte de la población un aspecto de magia, de idealidad".

Viajando hasta el mes de junio de 1917, 'El Sol' vuelve a hacer mención a esas "amplias galerías de cristaleras". "Y ya nadie deja de saber que a La Coruña se le llamó la ciudad de cristal, por lo numeroso de sus galerías, que ahora un absurdo prurito de modernidad intenta ir reduciendo, para trocar lo aéreo, transparente y ligero, en grávido, sombrío y pesado", escribe la crónica, para criticar las nuevas formas de construcción.

El 'Eco de Galicia', en una crónica desde Buenos Aires escrita por Manuel Peña Rodríguez en abril de 1923, refrenda la idea de que la ciudad fue 'rebautizada' por los ingleses: "Los ingleses la han denominado con un tópico: 'The Glass City' ('La Ciudad de Cristal'), y en realidad, eso es. Una ciudad de blancos miradores de cristal, que fulgen bajo el sol y lanzan sus destellos sobre las aguas de la bahía, de esa bahía tan hermosa que, difícilmente podrá encontrarse otra que la supere".

La misma idea aparece en un artículo de la revista 'Alrededor del mundo', publicado en 1930 -el mismo que publicó 'Unión Monárquica ese mismo año-, que señala que "los ingleses llaman a La Coruña la "ciudad de cristal", por sus innumerables y características galerías de cristales, especialmente por las que adornan las construcciones que dan a los muebles, en las cuales reverbera el sol o cuyas luces se reflejan en las aguas oscuras de la bahía".

En 1925 fue un pintor, Seijo Rubio, el que popularizó todavía más esta forma de llamar a A Coruña, con un cuadro denominado de esa manera: "La ciudad de cristal". Y del arte pictórico al séptimo arte: dos años después la película documental "La Ciudad de Cristal", de Augusto Portela y Adolfo Torrado, terminó de poner el título honorífico a A Coruña. Se trata de un film en el que, como señala 'El Eco Industrial' en su crónica de marzo de 1927, "el artista señor Portela, día tras día, durante un año, fué recopilando lo más saliente de nuestra ciudad y los maravillosos paisajes de los alrededores". Esta película fue rodada en el verano de 1926 y el CGAI conserva una lata rotulada como 'Galicia. La Coruna' que, según los Cuadernos del Puerto de A Coruña, "seguramente se trata de 'La Ciudad de Cristal'".

En el mismo año El Ideal Gallego también hablaba de esa denominación, en este caso, a través de una carta del entonces alcalde de A Coruña, Manuel Casás, sobre "el progreso y embellecimiento de esa población". "No es esto decir que las construcciones venideras deban apartarse del actual sistema de galerías, tan típicas y de tal carácter, que han dado a esta ciudad el sugestivo nombre de ciudad de cristal", refiere acerca de la reforma prevista en el Cantón Pequeño y Linares Rivas.

El Ideal Gallego de 1925, con una carta del alcalde mencionando la "ciudad de cristal"

Precisamente la unión de aquella 'Marineda' de Pardo Bazán y la 'Ciudad de Cristal' de los ingleses es la que revela 'La Esfera' de Madrid en su edición de agosto de 1929. La imagen que ilustra el reportaje sobre la urbe herculina muestra el puerto y las galerías de La Marina, con el pie "La Marina, con los miradores, que le han valido á La Coruña la denominación de 'Ciudad de Cristal'".

'La Esfera' de 1929, con la referencia a 'Marineda' y la 'ciudad de cristal'

La popularización del término llegó a convertirse en un lema turístico en poco tiempo, como ejemplifica la Revista del Auto Aero Club en 1939, que incluye una publicidad de la Oficina Nacional de Turismo que destaca a Galicia como "la Suiza española", La Coruña como "la provincia de más interés arquitectónico de España y de más bellos paisajes" y La Coruña como "la ciudad del clima ideal, la ciudad de cristal, la ciudad más animada de España, la ciudad que vive la guerra con la austeridad, el espíritu de sacrificio y el entusiasmo patriótico, propios del momento, la ciudad cuyas bellas mujeres fueron ejemplo de laboriosidad".