De Rosalía a Ana Kiro: así suenan las canciones que cantaron a la ciudad de A Coruña

Concierto de Baiuca en María Pita Archivo El Ideal Gallego

Rosalía lanzó, por sorpresa, una nueva canción de su esperado cuarto disco, 'Lux'. Tras 'Berghain' llegó este martes ‘Reliquia’, una canción autobiográfica que habla de un “mal de amor en Madrid”. Su disponibilidad en Spotify fue fugaz y, tras unos minutos, desapareció de la plataforma. Sin embargo, fue tiempo suficiente para saber una cosa: Rosalía habla de A Coruña.

Rosalía menciona A Coruña en 'Reliquia', el segundo adelanto de 'Lux' Más información

“En la ciudad de cristal fue que me trasquilé”, asegura en referencia a lo ocurrido en su concierto de julio de 2022, cuando queriendo cortarse las extensiones, acabó 'trasquilando' su melena. Y lo hace usando uno de los apodos que mejor definen a la urbe herculina, 'la ciudad de cristal'.

¿Desde cuándo A Coruña es “la ciudad de cristal”? Más información

La artista catalana es la última que ha puesto A Coruña en sus letras, pero no la única. Existen numerosos ejemplos de canciones en los que la ciudad aparece, bien como protagonista o como escenario de los versos.

Las canciones de amor de A Coruña Más información

En 'San Juan' Xoel López narra una historia de amor en el marco de una de las fiestas más importantes de A Coruña, la celebración de San Juan.

Fue a la sombra de un verano,

a la luz de las hogueras,

en una playa incendiada,

la noche de San Juan.

El artista coruñés repitió con un homenaje a otra de las zonas míticas de la ciudad, San Amaro, en una canción con el mismo nombre.

De la Torre a San Amaro,

las olas marcan el paso,

ya se puede ver la procesión

También las playas son el lugar del amor de los zaragozanos Amaral, que en su álbum 'Hacia lo salvaje' recordaron un sentimiento pasado en Riazor en la canción con ese preciso título, 'Riazor'.

Hoy hace más de un millón de años,

nadamos en las playas de Riazor.

Agosto de calor, septiembre de tormenta.

Dos meses antes de que aparecieran

aquellas manchas de marea negra entre tu corazón y mi cabeza.

El cantautor coruñés Javi Chapela tomó el nombre ficticio de 'Marineda' nacido de la pluma de Emilia Pardo Bazán para crear una oda a A Coruña.

Mi cabeza ya piensa

En volver a Marineda, Marineda…

Ver el sol salir por Riazor,

Volver a casa hecho una mierda

Salir cantando sin preocupación

La Torre me ilumina más de cerca

Una Estrella por favor,

Que no me quiten la ilusión,

Seguir bailando hasta que salga el sol

Amor es el que demuestra también Ricky Hombre Libre, en este caso a uno de los barrios más populares, 'Monte Alto', y al que ata un gran sentimiento de pertenencia por parte del artista, que rapea todo su amor.

Donde cada día se la juega el percebeiro 15002

¡Soy de Monte Alto!

Donde paseaba de pequeño con mi abuelo aquí nos conocemos todos ¡Soy de Monte Alto!

Luar na Lubre tomó una cantiga tradicional para convertirla en un gran éxito. Sus coplas, con tono a veces retranqueiro y otras veces más amorosos, trazan el cariño por las "mozas" de la ciudad.

Ao entrare na Coruña

O primeiro que se ve

Son as mozas na ventana

E as camas sen facer

Os Peteras, el grupo formado en la mítica taberna Os Belés de Monelos homenajean a la ciudad de 'Coruña' a golpe de bolero.

Coruña, al verte te adoré,

Coruña, llorando marcharé,

Coruña, quisiera poder ser como el mar que siempre besa tu tierra

La Tuna de Veteranos de la ciudad cuenta entre su repertorio 'La Coruña', una habanera clásica que canta a su ciudad.

Hércules luce su faro, playa y paseo Riazor, con tuna de veteranos, es La Coruña un primor.

Aunque hay muchas versiones de la cantiga popular 'Vivir na Coruña', una de las más recordadas es la de Ana Kiro, otra ilustre coruñesa de adopción y que también hace mención a esa ciudad de cristal que referencia Rosalía.

Vivir na Coruña que bonito é!

andar de baranda e durmir de pé

e dormir de pé,

e dormir de pé

vivir na Coruña que bonito é

Eu traio unha canción

que canto con amor

pra ti vela cidade de cristal

coma ti non a hai

mirando cara o mar

por eso che fixeron o cantar

Los ourensanos Los Suaves muestran en 'Riazor Blues' que su alma es también coruñesa y por ello le mostraron su amor a la ciudad, también a su cristal.

Que tiene nombre de río

sonido de canción corazón

de cristal sangre blanca y azul,

cama de agua donde regresa a dormir el sol.

Durante uno de sus conciertos en la ciudad Manuel Carrasco quiso improvisar unas "letrillas" para declararse a la "ciudad de cristal".

Coruña, ciudad de cristal

el amor se refleja

donde nadie es forastero

quiero amarrarme a tu cuerpo

cual mariñeiro a tu vera.

Me gusta La Coruña, me gustas tú, canta Manu Chao: el amor coruñés como unidad de medida.

Ya en los años 40 A Coruña había conquistado corazones lejos de sus fronteras, como el del valenciano Jorge Sepúlveda que le dedica el bolero 'Coruña'.

Coruña, el mar te acarició La luna, sus besos te envió

Una frase es también la que dedican a la ciudad los artistas de Pereza en una de sus canciones reconocidas y románticas y en la que realizan toda una declaración de amor a su 'Lady Madrid'.

Más bonita que ninguna,

ponía a la peña de pie

Con más noches que la luna, estaba todo bien

Probaste fortuna en 1996

De Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren

Susana Seivane tira de su gaita también para mostrar su espíritu más 'koruño' en 'A Coruña'.

O que pasei pola Cruña

Mera cousas de regalo

Xardíns todos feiticeiros

E do Herkules do faro

E do Herkules do faro

Ai la le lo, ai la la lo

La lista de reproducción de las canciones que llevan A Coruña en sus letras