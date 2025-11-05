De Rosalía a Ana Kiro: así suenan las canciones que cantaron a la ciudad de A Coruña
La ciudad de cristal, sus playas o su gente inspiraron a variados artistas para componer sus letras
Rosalía lanzó, por sorpresa, una nueva canción de su esperado cuarto disco, 'Lux'. Tras 'Berghain' llegó este martes ‘Reliquia’, una canción autobiográfica que habla de un “mal de amor en Madrid”. Su disponibilidad en Spotify fue fugaz y, tras unos minutos, desapareció de la plataforma. Sin embargo, fue tiempo suficiente para saber una cosa: Rosalía habla de A Coruña.
“En la ciudad de cristal fue que me trasquilé”, asegura en referencia a lo ocurrido en su concierto de julio de 2022, cuando queriendo cortarse las extensiones, acabó 'trasquilando' su melena. Y lo hace usando uno de los apodos que mejor definen a la urbe herculina, 'la ciudad de cristal'.
La artista catalana es la última que ha puesto A Coruña en sus letras, pero no la única. Existen numerosos ejemplos de canciones en los que la ciudad aparece, bien como protagonista o como escenario de los versos.
En 'San Juan' Xoel López narra una historia de amor en el marco de una de las fiestas más importantes de A Coruña, la celebración de San Juan.
Fue a la sombra de un verano,
a la luz de las hogueras,
en una playa incendiada,
la noche de San Juan.
El artista coruñés repitió con un homenaje a otra de las zonas míticas de la ciudad, San Amaro, en una canción con el mismo nombre.
De la Torre a San Amaro,
las olas marcan el paso,
ya se puede ver la procesión
También las playas son el lugar del amor de los zaragozanos Amaral, que en su álbum 'Hacia lo salvaje' recordaron un sentimiento pasado en Riazor en la canción con ese preciso título, 'Riazor'.
Hoy hace más de un millón de años,
nadamos en las playas de Riazor.
Agosto de calor, septiembre de tormenta.
Dos meses antes de que aparecieran
aquellas manchas de marea negra entre tu corazón y mi cabeza.
El cantautor coruñés Javi Chapela tomó el nombre ficticio de 'Marineda' nacido de la pluma de Emilia Pardo Bazán para crear una oda a A Coruña.
Mi cabeza ya piensa
En volver a Marineda, Marineda…
Ver el sol salir por Riazor,
Volver a casa hecho una mierda
Salir cantando sin preocupación
La Torre me ilumina más de cerca
Una Estrella por favor,
Que no me quiten la ilusión,
Seguir bailando hasta que salga el sol
Amor es el que demuestra también Ricky Hombre Libre, en este caso a uno de los barrios más populares, 'Monte Alto', y al que ata un gran sentimiento de pertenencia por parte del artista, que rapea todo su amor.
Donde cada día se la juega el percebeiro 15002
¡Soy de Monte Alto!
Donde paseaba de pequeño con mi abuelo aquí nos conocemos todos ¡Soy de Monte Alto!
Luar na Lubre tomó una cantiga tradicional para convertirla en un gran éxito. Sus coplas, con tono a veces retranqueiro y otras veces más amorosos, trazan el cariño por las "mozas" de la ciudad.
Ao entrare na Coruña
O primeiro que se ve
Son as mozas na ventana
E as camas sen facer
Os Peteras, el grupo formado en la mítica taberna Os Belés de Monelos homenajean a la ciudad de 'Coruña' a golpe de bolero.
Coruña, al verte te adoré,
Coruña, llorando marcharé,
Coruña, quisiera poder ser como el mar que siempre besa tu tierra
La Tuna de Veteranos de la ciudad cuenta entre su repertorio 'La Coruña', una habanera clásica que canta a su ciudad.
Hércules luce su faro, playa y paseo Riazor, con tuna de veteranos, es La Coruña un primor.
Aunque hay muchas versiones de la cantiga popular 'Vivir na Coruña', una de las más recordadas es la de Ana Kiro, otra ilustre coruñesa de adopción y que también hace mención a esa ciudad de cristal que referencia Rosalía.
Vivir na Coruña que bonito é!
andar de baranda e durmir de pé
e dormir de pé,
e dormir de pé
vivir na Coruña que bonito é
Eu traio unha canción
que canto con amor
pra ti vela cidade de cristal
coma ti non a hai
mirando cara o mar
por eso che fixeron o cantar
Los ourensanos Los Suaves muestran en 'Riazor Blues' que su alma es también coruñesa y por ello le mostraron su amor a la ciudad, también a su cristal.
Que tiene nombre de río
sonido de canción corazón
de cristal sangre blanca y azul,
cama de agua donde regresa a dormir el sol.
Durante uno de sus conciertos en la ciudad Manuel Carrasco quiso improvisar unas "letrillas" para declararse a la "ciudad de cristal".
Coruña, ciudad de cristal
el amor se refleja
donde nadie es forastero
quiero amarrarme a tu cuerpo
cual mariñeiro a tu vera.
Me gusta La Coruña, me gustas tú, canta Manu Chao: el amor coruñés como unidad de medida.
Ya en los años 40 A Coruña había conquistado corazones lejos de sus fronteras, como el del valenciano Jorge Sepúlveda que le dedica el bolero 'Coruña'.
Coruña, el mar te acarició La luna, sus besos te envió
Una frase es también la que dedican a la ciudad los artistas de Pereza en una de sus canciones reconocidas y románticas y en la que realizan toda una declaración de amor a su 'Lady Madrid'.
Más bonita que ninguna,
ponía a la peña de pie
Con más noches que la luna, estaba todo bien
Probaste fortuna en 1996
De Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren
Susana Seivane tira de su gaita también para mostrar su espíritu más 'koruño' en 'A Coruña'.
O que pasei pola Cruña
Mera cousas de regalo
Xardíns todos feiticeiros
E do Herkules do faro
E do Herkules do faro
Ai la le lo, ai la la lo