Cuenta atrás para cerrar las inscripciones en los talleres y charlas del mercado sostenible LAMA ZETA

Cartel de LAMA Zeta

Este viernes se cerrará el plazo de inscripción para participar en los talleres y charlas del mercado sostenible LAMA ZETA, que se celebrará el sábado 8 de noviembre en EXPOCoruña. La cita, abierta a todos los públicos, promete una jornada repleta de creatividad, formación y experiencias ligadas a la sostenibilidad, la cerámica y la naturaleza.

Las inscripciones pueden realizarse a través de www.lamazeta.com, e incluyen todos los materiales necesarios para las actividades, de modo que los asistentes podrán llevarse a casa sus propias creaciones.

Será la primera vez en Galicia que se reúnan en un mismo espacio la cerámica, las plantas y la creatividad sostenible, en un formato que combina el espíritu de los antiguos mercados con una mirada contemporánea hacia la sostenibilidad.

Talleres, charlas y un regalo especial

El programa incluye talleres de horticultura urbana impartidos por Os Biosbardos, Kibutz Cooperativa Galega y Nuska Chousa, que enseñarán a crear y cuidar huertos en cualquier rincón, desde terrazas hasta pequeñas ventanas.

A las 11:00 horas, Os Biosbardos y Kibutz ofrecerán la charla 'Falando de Horta', donde presentarán su proyecto cooperativo y su visión de la horticultura como espacio colaborativo que reconecta con el mundo rural. A continuación, a las 12:00 horas, Nuska Chousa conducirá la sesión 'Hortelar en cualquier lugar', dedicada a las nuevas formas de cultivo en entornos urbanos.

Además, la Enea Digital Business School sorteará uno de sus másteres entre los asistentes durante la sesión vermú, amenizada por Lilicleta.

Más de 40 proyectos y acceso libre

El mercado contará con más de 40 proyectos y marcas sostenibles, entre viveros, floristerías, ceramistas, artistas y productores locales. También habrá un espacio gastronómico con propuestas como Bico de Xeado o el puesto Cousas de Can, especializado en alimentación y complementos para mascotas, que también serán bienvenidas en el recinto.

La entrada a LAMA ZETA será libre y gratuita, y el evento se desarrollará en el hall central de EXPOCoruña entre las 10:00 y las 19:00 horas, con cerca de 40 actividades entre talleres, charlas y stands.

Una iniciativa con sello gallego

LAMA ZETA es una iniciativa de Sísmica, bajo la dirección de Thais Suárez, que busca recuperar el espíritu del antiguo Mercado de las Flores de María Pita y adaptarlo a los nuevos tiempos, con un enfoque en la sostenibilidad y el consumo responsable.

El proyecto cuenta con la colaboración de Ampega, Cerámica Campo, Enea, Lenzo Studio, Kibutz, Daveiga, Os Biosbardos, Terras de Buño y Usual, y se presenta como una propuesta diferente que aspira a consolidarse como cita de referencia en el calendario sostenible de Galicia.