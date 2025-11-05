Cortan la emisión en directo de Operación Triunfo por una indisposición del coruñés Tinho

El coruñés Tinho en la Gala 3 Operación Triunfo

El coruñés Tinho ha sido protagonista en la mañana de este miércoles en la academia de Operación Triunfo. Todo sucedió durante la clase dirigida por Pol Cejas, en la que el esfuerzo es máximo para todos los triunfitos. Tras un desayuno ligero, a las 08.30 horas, el entrenamiento daba comienzo a las 9.00 horas. Y ahí fue donde sucedió el episodio que obligó a los responsables de la emisión a cortar el directo.

Durante uno de los ejercicios, Tinho tuvo una repentina indisposición. El concursante ha sufrido un pequeño vahído debido a la exigencia física, que hizo que tanto sus compañeros como el profesor fueran a auxiliarle. Por fortuna, todo quedó en un susto y tan solo unos minutos después, la emisión en directo continuó con total normalidad. Y con Tinho participando como uno más.