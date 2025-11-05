A Coruña da la bienvenida a 15 empresas tecnológicas de la India en una jornada para estrechar lazos

Jornada celebrada en A Coruña con empresas tecnológicas de la India Patricia G. Fraga

El Club Cámara Noroeste, ubicado en O Parrote, albergó este miércoles el evento Synergy Nexus de Startup.ST, en colaboración con la Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial de la Cámara de A Coruña, que tiene como meta estrechar lazos entre los ecosistemas tecnológicos español e indio.

Esta jornada contó con la asistencia de medio centenar de espectadores y sirvió para dar a conocer las potencialidades del área de A Coruña y Ferrol. Participaron 15 empresas tecnológicas de India, que están en España para explorar oportunidades de colaboración, inversión y expansión en sectores como inteligencia artificial, blockchain, industria 4.0, salud digital y sostenibilidad.

El director de la Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes en esta actividad y destacó el "potencial" que presenta la ciudad. En la misma línea se pronunció la directora de la Oficina Económica de Galicia, Natalia Barros, que realizó un amplio resumen sobre las oportunidades de negocio existentes en Galicia. Además, señaló que en la comunidad autónoma están asentadas empresas como Inditex, Calvo, Hijos de Rivera, Nueva Pescanova o Stolt Sea Farm.

La jornada sirvió para conocer el nodo logístico estratégico que conforman los puertos de A Coruña y Ferrol, el ecosistema TIC existente y para intercambiar impresiones con las empresas indias.