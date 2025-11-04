Mi cuenta

A Coruña

Un centenar de pisos turísticos de A Coruña no cumplen con los requisitos

Redacción
04/11/2025 20:35

El Concello recibió 195 solicitudes de regularización de VUT desde enero de este año y una vez cerrado el período de tres meses para ese trámite reflejado en la ordenanza. De ellas, un centenar de las viviendas no cumplen con los requisitos exigidos. 

Todavía se están evaluando expedientes presentados. A los que no cumplan se les notificará próximamente que no pueden ejercer la actividad que venían desarrollando. El Ayuntamiento estudiará el listado de viviendas registradas en la ciudad que no han presentado solicitud y comunicará de oficio la falta de título habilitante a las que no cumplan con la normativa. 

Al resto se les requerirá de nuevo que envíen la documentación requerida en la ordenanza, de no hacerlo, tendrían que cesar también en su actividad.

