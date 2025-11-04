Un barrio de A Coruña se vuelca para 'abrazar los sueños' de pequeños superhéroes

Algunos de los juguetes que la asociación recibió el pasado fin de semana Cedida

Si hay un barrio de A Coruña puede presumir de ser el más solidario es, sin duda, Os Mallos. Y razón no le falta. Prueba de ello es el continuo apoyo vecinal que han mostrado cuando el pasado mes de marzo un incendio arrasó la vivienda de una familia. Durante los siguientes días, bares, peluquerías, joyerías o tiendas de ropa, son algunos de los negocios del barrio que respondieron, instalando huchas para recibir donativos y ofreciendo sus locales como puntos de recogida de ropa o mantas.

El pasado fin de semana el distrito coruñés tuvo una nueva oportunidad para mostrar su cara más solidaria. De esta forma, la asociación vecinal independiente Os Mallos-Vioño organizó el pasado 25 de octubre un evento solidario en el barrio con el objetivo de que todo lo que se recaude sea en beneficio de la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia, donde gracias a la iniciativa 'Abrazando sueños', ayudan a pequeños superhéroes que luchan contra el cáncer infantil. Y el resultado fue todo un éxito.

Así lo explica José Roble, portavoz de la entidad vecinal, quien destacó la gran acogida, una vez más, de los ciudadanos del barrio coruñés: "Fue un éxito tremendo, se nos fue de las manos. La cantidad de juguetes y material fue tan grande que tuve que alquilar un trastero para poder guardarlos", apunta Roble, quien cifra en unos 1.700 euros el valor de todo lo recaudado.

En realidad, la iniciativa de la plataforma vecinal ya es un clásico. Por lo menos en los últimos años. "Esta idea nace hace ya tres años. Normalmente aprovechábamos las fiestas del barrio para hacer alguna sesión vermú que sirviera para recabar fondos. El primer año ingresamos los fondos al Banco de Alimentos y el pasado, a la Cocina Económica.

Para este año, comercios y hostelería también se han puesto manos a la obra. Algunos de ellos, como Cinerama o Taberna 23, ofrecieron sus locales como puntos de recogida de juguetes. "Cuando hay que ser solidario, este barrio siempre se vuelca", sentencia el portavoz vecinal de la asociación independiente Os Mallos-Vioño.