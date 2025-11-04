Mi cuenta

A Coruña

Tinho versará a Tony Bennett en la Gala 8 de 'Operación Triunfo'

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
04/11/2025 16:40
Tinho durante su actuación en la Gala 8 de OT
Tinho durante su actuación en la Gala 8 de OT
OT

La Gala 8 de 'Operación Triunfo' marca el ecuador del programa, lo que significa que los q0 concursantes restantes no pueden bajar la guardia, pues el mínimo detalle puede mandarlos a casa. 

Este martes, como viene siendo habitual, fue el reparto de temas para la gala del próximo lunes 10 de noviembre. Noemí Galera y Manu Guix fueron los encargados de escoger y entregar las canciones a cada participante, siendo la primera la grupal que abrirá el programa: 'Que nada nos pare' de La La Love You. 

Las nominadas cantarán en solitario y podrán cantar la canción que quieran. En el caso de María Cruz, escogió 'Envidia' de Nathy Peluso. Cristina se decantó por algo más clásico: 'Garganta con Arena' de Cacho Castaña. 

Tinho tendrá el reto de interpretar, junto con Olivia, 'Cheek to cheek' reinterpretada en 2014 por Lady Gaga y Tony Bennett en un disco conjunto entre ambos artistas. 

El resto de temas son: 

  • Claudia Arenas: 'Kiss me' de Sixpence None The Richer.
  • Guille Toledano: 'Como Camarón' de Estopa.
  • Téyou: 'Baby, I love you easy' de Peter Frampton.
  • Crespo: 'Me ha invitado a bailar' de Dani Fernández.
  • Guillo Rist y Lucía Casani: 'Sexo en la playa' de Alizzz y Amaia Romero.
Tinho actuando en la Gala 7 de OT

Tinho se salva, por los pelos, de la nominación en 'Operación Triunfo'

