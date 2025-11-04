Tinho se salva, por los pelos, de la nominación en 'Operación Triunfo'

Tinho actuando en la Gala 7 de OT OT

Este lunes, como viene siendo costumbre desde hace varias semanas, tuvo lugar una nueva entrega de 'Operación Triunfo'. Esta fue la Gala 7, que marca el ecuador del concurso, lo que se traduce en más exigencia por parte del jurado hacia los concursantes.

Los 11 triunfitos abrieron el programa con 'Qué Bonito Es Querer' de Manuel Carrasco, para dar paso a las dos nominadas de este lunes: Olivia, con 'Superestrella' de Aitana; y Laura Muñoz, cantando 'Greatest love of all' de Whitney Houston.

Chenoa aprovechó este momento para anunciar algo que muchos fans estaban esperando: el disco de OT. Salió en preventa la misma noche del lunes y es la primera parte de dos que habrá, donde se recompilarán las mejores actuaciones del concurso. Esto irá acompañado de las firmas de discos, que serán el próximo 15 de noviembre.

Cristina y Claudia Arenas fueron las primeras no nominadas en actuar. Lo hicieron con 'End of the World' de Miley Cyrus, una canción que sin duda hizo vibrar a los asistentes al plató.

Tras esto, fue el turno del favorito de la semana, el coruñés Tinho, que lo dio todo con 'Let´s Dance' de David Bowie, canción que recibió la semana pasado con entusiasmo. Su semana estuvo marcada por su 22 cumpleaños, pero no impidió que, por primera vez, sintiera nervios y frustación.

El jurado, a pesar de alabar su actuación, notó que faltó algo en ella y propuso al coruñés como nominado.

Pasaron por el escenario Guille Toledano y Lucía Casani cantando 'Siempre es de noche', de Alejandro Sanz; Guillo Rist con 'Catarata' de Bajocero; Téyou y Crespo, que interpretaron 'Don´t Look Back in Anger' de Oasis y María Cruz, que cantó 'La Reina de Lola ïndigo'

Entre actuaciones Chenoa anunció otra de las sorpresas de la noche: las primeras ciudades de la gira de Operación Triunfo 2025. Serán Madrid, Barcelona y Valencia.

Llegó el momento de la expulsión, donde el público decidió con sus votos que Olivia debía seguir en la Academia, siendo así Laura la expulsada de esta semana.

A continuación, la gallega Miriam Rodríguez anunció al favorito de la semana. Los tres nombres que salieron a la palestra fueron los de Guillo Rist, Cristina y Claudia, siendo esta última la ganadora de este título.

El jurado, a la hora de valorar, propuso a cuatro concursantes para abandonar la Academia: Tinho, Cristina, Guille y María Cruz. Los profesores de la Academia decidieron salvar a Guille. Hubo un empate entre María y Tinho y Claudia, al ser favorita, tuvo que desempatar, salvando a Tinho en un agónico momento, donde Claudia aseguraba que no quería votar.

Cristina y María Cruz son las dos nominadas de esta semana.