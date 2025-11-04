Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Rosalía menciona A Coruña en 'Reliquia', el segundo adelanto de 'Lux'

La canción autobiográfica hace referencia a un incidente ocurrido durante su concierto en "la ciudad de cristal"

Lara Fernández
Lara Fernández
04/11/2025 19:50
Rosalía, en Callao, en una aparición sorpresa para presentar su cuarto álbum, el pasado 20 de octubre
Rosalía, en Callao, en una aparición sorpresa para presentar su cuarto álbum, el pasado 20 de octubre
Juanjo Martín (EFE)

El sobrenombre de A Coruña dará la vuelta al mundo. 'Lux', el cuarto álbum de estudio de Rosalía saldrá este viernes, 7 de noviembre. Y, tras el adelanto de 'Berghain', la catalana lanzó este martes 'Reliquia', una canción autobiográfica que habla de un "mal de amor en Madrid". 

Casi cuatro minutos de duración en los que la artista sitúa, como si de un mapa se tratase, diferentes vivencias íntimas en las ciudades que ha visitado. Un viaje geográfico en el que Rosalía narra la entrega y pérdida de su corazón, una reliquia. En este pedazo de 'alma' de Rosalía, A Coruña hace una breve aparición: "En la ciudad de cristal fue que me trasquilé". 

Esta frase hace referencia a un incidente ocurrido en el concierto de la artista en A Coruña, en julio de 2022. Dentro de esta gira, el 'Motomami world tour', Rosalía se sentaba en un sillón de barbería durante 'Diablo', momento en el que se 'cortaba' el pelo, o más bien, las extensiones. Pero en el Coliseum se le fue de las manos y se cortó su propia melena. La cantante hizo referencia a esto en sus redes sociales, en las que publicó: "Gracias A Coruña, lo he dado todo de mí. Tanto que me he cortado mi propio pelo".

