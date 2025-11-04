Nueva alerta por viento en A Coruña: rachas de más de 100 kilómetros por hora durante la madrugada

Las fuertes rachas de viento se hicieron notar desde esta mañana en la ciudad Javier Alborés

A Coruña y su litoral se preparan para una nueva madrugada 'movidita'. Y es que, después de que el viento dejase sus primeras rachas sobre la ciudad esta mañana, los peores efectos de este primer temporal de noviembre no llegarán a la ciudad hasta la próxima madrugada. Tanto es así que MeteoGalicia se ha visto obligada a cambiar el aviso de amarillo a naranja entre las 00.00 y las 06.00 horas.

De esta forma, los coruñeses que transiten por las calles de la ciudad entre esas horas podrán apreciar, puntualmente, episodios de viento superiores a los 100 kilómetros por hora. Un valor mayor a los registrados durante gran parte de la jornada de este martes, con 92 kilómetros por hora en la estación del Dique o los 82 de la estación de Bens.

Así, tampoco se librarán los más madrugadores. Y es que, aunque a partir de las 06.00 horas MeteoGalicia vuelva a pasarse al amarillo, hasta las 09.00 horas se esperan rachas superiores a los 80 kilómetros por hora. Mismo color el que decreta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para las primeras horas de mañana. Pero en su caso, por lluvia.

Y es que, para este miércoles se espera una jornada bastante lluviosa, de las primeras del otoño climatológico. De hecho, solo hasta las 12.00 horas, los expertos cifran en hasta 20 litros por metro cuadrado el acumulado de lluvia. No obstante, no se descarta que pueda incluso duplicarse el valor y, por tanto, llegar hasta los 40 litros por metro cuadrado.