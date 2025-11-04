La muestra Human Bodies en Marineda City Víctor Seoane

Ocho cuerpos reales, más de cien órganos y numerosas piezas audiovisuales. Es lo que se encontrarán a partir de este miércoles los visitantes que se acerquen a Marineda City, que estrena la exposición 'Bodies Evolution'.

El centro comercial abre desde este 5 de noviembre y hasta el 11 de enero de 2026 una muestra que detalla el funcionamiento de los sistemas que hacen funcionar el cuerpo humano, en una exposición que ya han visto más de 31 millones de personas en 18 países del mundo.

Marineda City repartirá 30.000 euros en premios para celebrar su ampliación Más información

'Bodies Evolution' muestra cómo funcionan los sistemas nervioso, muscular, óseo, circulatorio, digestivo, reproductivo y respiratorio, de una manera muy práctica e ilustrativa que los visitantes de cualquier edad entenderán y que despertará la curiosidad de todos ellos.

Ocho cadáveres reales, y cien órganos "cuidadosamente conservados" mediante el proceso de plastinación, un proceso tecnológico para la conservación de materiales biológicos, permitirán a los visitantes recorrer y conocer lo que se esconde debajo de la piel del cuerpo humano.

Human Bodies

La muestra también se ofrece como actividad escolar a colegios e institutos, para aprender sobre anatomía humana, fisiología y salud.

Ya en 2012 Marineda City acogió una exposición semejante, 'Human Bodies', que mostró también el cuerpo humano y sus sistemas, con un éxito que incluso hizo que se prorrogase su estancia.

Las entradas para ver 'Bodies Evolution' están ya a la venta en la página web oficial desde 10 euros y con posibilidad de bonos conjuntos para adultos y niños.