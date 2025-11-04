María Rivas dirigirá el Plan Estratégico 2030-2050 de A Coruña

María Rivas Quintana

La ex subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, será la encargada de dirigir el Plan Estratégico 2030-2050, uno de los principales compromisos que figuraban en el programa electoral de Inés Rey en las elecciones de 2023 y que servirá para completar “la segunda gran modernización de la ciudad”.

Rivas, que se despidió de su cargo como subdelegada del Gobierno el pasado 9 de septiembre, volvió a la plantilla municipal poco después. Un "paso lógico", señaló, que ahora la posiciona al frente de uno de los proyectos más relevantes del Gobierno local.

Este plan está dividido en tres ejes: la dinamización económica, la planificación urbana y el bienestar social. Así, servirá como la guía a seguir en los próximos años para completar el modelo “de progreso y futuro”, explicó la alcaldesa hace un año.

En abril de 2024, cuando la regidora explicó este plan, anunció que estaría dirigido por la ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y expresidenta del Adif, Isabel Pardo de Vera. Esta, no obstante, renunció al proyecto seis meses después, lamentando las “acusaciones infundadas” y las “noticias falsas” difundidas sobre su relación con Ginkgo Advisor, que está trabajando en el desarrollo urbanístico de As Xubias.

Pardo de Vera admitió su colaboración con este fondo de inversión suizo, pero lo hace para un proyecto concreto en Asturias y que ese trabajo lo empezó a realizar mucho después de que Ginkgo Advisor adquiriese terrenos en el citado enclave coruñés.

Bajo este plan estratégico, el Ayuntamiento trabajará en los compromisos adquiridos como la creación de vivienda pública en el término municipal, la integración puerto-ciudad, el compromiso con la movilidad sostenible y la accesibilidad universal de los vecinos, así como la apuesta por la innovación tecnológica como vía para fomentar la creación de empleo.