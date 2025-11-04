Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los vecinos del centro de A Coruña apagan un incendio con vasos de agua

La intervención ciudadana fue la primera respuesta al fuego en una importante vía comercial

Guillermo Parga
Guillermo Parga
04/11/2025 15:38
Calle Riego de Agua

La rápida intervención ciudadana evitó que un pequeño incendio en una de las principales vías del centro de A Coruña fuese a mayores. Todo comenzó en una papelera situada en Riego de Agua, donde el olor y el humo alertaron a los viandantes y responsables de los negocios del entorno. A falta de grandes infraestructuras, decidieron utilizar el más clásico de los métodos para acabar con el problema: ahogar las llamas a base de vasos de agua. Y funcionó.

caída cascotes La Marina 4 de noviembre

Vuela parte de una fachada en las galerías de La Marina de A Coruña

Más información

Según informan los Bomberos de A Coruña, “fue extinguido entre los vecinos inicialmente con vasos de agua y luego la patrulla de la Policía Local”. No obstante, y a pesar de que el todo se quedó en un susto que apenas duró unos minutos, el olor a quemado fue intenso durante un buen rato en el entorno de la calle Real.

Entre fachadas voladoras y vasos de agua para apagar incendios, la mañana de alerta naranja fue sin duda de lo más 'curiosa' en el corazón de A Coruña.

Te puede interesar

En la recuperación se utilizaron un equipo de buceo y varios vehículos

Una antigua embarcación será el nuevo ‘fantasma’ de las calles de Betanzos
Lucía Tenreiro
Miguel Lorenzo, durante la rueda de prensa

El PP de A Coruña pide responsabilidades por el pago de indemnizaciones por contratos ilegales
Redacción
El ideal gallego

El Gobierno pide elecciones en la Comunidad Valenciana para "no dejarla en manos de Vox"
EFE
Gonzalo Celorio

El mexicano Gonzalo Celorio recibe el Cervantes por su "elegancia y hondura reflexiva"
EFE