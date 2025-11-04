Los vecinos del centro de A Coruña apagan un incendio con vasos de agua
La intervención ciudadana fue la primera respuesta al fuego en una importante vía comercial
La rápida intervención ciudadana evitó que un pequeño incendio en una de las principales vías del centro de A Coruña fuese a mayores. Todo comenzó en una papelera situada en Riego de Agua, donde el olor y el humo alertaron a los viandantes y responsables de los negocios del entorno. A falta de grandes infraestructuras, decidieron utilizar el más clásico de los métodos para acabar con el problema: ahogar las llamas a base de vasos de agua. Y funcionó.
Según informan los Bomberos de A Coruña, “fue extinguido entre los vecinos inicialmente con vasos de agua y luego la patrulla de la Policía Local”. No obstante, y a pesar de que el todo se quedó en un susto que apenas duró unos minutos, el olor a quemado fue intenso durante un buen rato en el entorno de la calle Real.
Entre fachadas voladoras y vasos de agua para apagar incendios, la mañana de alerta naranja fue sin duda de lo más 'curiosa' en el corazón de A Coruña.