Los vecinos del centro de A Coruña apagan un incendio con vasos de agua

La rápida intervención ciudadana evitó que un pequeño incendio en una de las principales vías del centro de A Coruña fuese a mayores. Todo comenzó en una papelera situada en Riego de Agua, donde el olor y el humo alertaron a los viandantes y responsables de los negocios del entorno. A falta de grandes infraestructuras, decidieron utilizar el más clásico de los métodos para acabar con el problema: ahogar las llamas a base de vasos de agua. Y funcionó.

Según informan los Bomberos de A Coruña, “fue extinguido entre los vecinos inicialmente con vasos de agua y luego la patrulla de la Policía Local”. No obstante, y a pesar de que el todo se quedó en un susto que apenas duró unos minutos, el olor a quemado fue intenso durante un buen rato en el entorno de la calle Real.

Entre fachadas voladoras y vasos de agua para apagar incendios, la mañana de alerta naranja fue sin duda de lo más 'curiosa' en el corazón de A Coruña.