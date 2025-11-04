Las seis fortunas de A Coruña que están entre las más ricas de España, según la lista Forbes

Amancio Ortega

Forbes España ha publicado la nueva edición de la lista de 'Los 100 españoles más ricos', que aglutina las principales fortunas del país. Para este análisis, no se tiene en cuenta solo la riqueza, sino cómo gestionan su capital, y se estudia el valor de mercado de sus empresas, sus propiedades inmobiliarias, suntuarias y su liquidez.

Este año el patrimonio conjunto de las principales fortunas ha ascendido a los 258.870 millones de euros. Amancio Ortega, fundador de Zara y afincado en A Coruña, encabeza esta clasificación desde 2014, aunque este año su fortuna ha disminuido un 8,6% en comparación a 2024, debido, en parte, a la desaceleración de las ventas y al estallido de la guerra arancelaria iniciada por el presidente americano Donald Trump.

Ortega atesora 109.900 millones de euros, y su patrimonio no baja de los 100 millones por año. De hecho, sigue siendo uno de los mayores patrimonios del mundo, junto con los fundadores de Google, Microsoft o Tesla, entre otros, situándose en el puesto 9 de la última lista publicada por Forbes USA.

En la lista también figuran otros miembros de la familia de Amancio Ortega. El segundo puesto lo mantiene Sandra Ortega, que es la mujer más rica de España con una fortuna de 10.000 millones de euros. Otros nombres incluidos son el banquero hispano-venezolano Juan Carlos Escotet, máximo responsable de Abanca, e Isabel Castelo D’Ortega, presidenta de Seguros Ocaso.

1. Amancio Ortega - 109.900 millones

Sobradamente conocido por el gran público desde hace años por ser el empresario más rico de España. Es el accionista mayoritario y fundador de Inditex, el grupo empresarial en el que se encuadra Zara. La firma cotiza en el Ibex35, en el que están incluidas las 35 compañías más importantes de España, desde el año 2002.

Según Forbes, "en el último año, la valoración en bolsa del grupo de moda ha caído algo más de un 8% (y casi un 4% desde enero de 2025)" y "esto ha supuesto una reducción del patrimonio de Amancio con respecto al año pasado que, no obstante, sigue siendo el número uno por una notable diferencia".

Ortega, que vive en A Coruña, controla sus inversiones a través de su sociedad, Pontegadea Inversiones, que cuenta con una cartera inmobiliaria además de las acciones de Inditex.

2. Sandra Ortega- 10.000 millones

Es la hija de Amancio Ortega y otra de las accionistas más importantes de Inditex. Su participación en la compañía fundada por su padre la sitúa como la segunda persona más rica de España, así como la primera mujer.

Hija también de Rosalía Mera, primera mujer de Amancio fallecida en el año 2018, Sandra controla sus acciones, así como otras propiedades e inversiones a través del holding Rosp Corunna.

Forbes señala que en 2025, su patrimonio se ha reducido ligeramente, dada la caída de la cotización de Inditex. La accionista es, además, una destacada filántropa.

5. Juan Carlos Escotet - 6.200 millones

Juan Carlos Escotet Archivo El Ideal Gallego

Este banquero afincado en A Coruña es conocido en Galicia desde que hace más de un decenio compró Abanca, la principal entidad financiera de la comunidad autónoma.

"Escotet sigue consolidado como una de las fortunas más importantes del país. Aunque su puesto en la lista ha oscilado ligeramente año a año, siempre se mantiene en las primeras posiciones", recoge la lista de los más ricos.

Es el presidente y principal accionista de Abanca, además de fundador de Banesco Grupo Financiero Internacional. Su patrimonio procede precisamente de sus negocios en el sector financiero, aunque sus inversiones están muy diversificadas.

Es el presidente del Deportivo de la Coruña. Este año, su fortuna se ha revalorizado en más de 2.000 millones, una cifra que lo sitúa como la quinta fortuna de España, siendo la sexta de 2024.

39. Isabel Castelo - 1.300 millones

Menos conocida que los anteriores, Isabel Castelo D’Ortega es presidenta de Seguros Ocaso. Lidera una de las aseguradoras más importantes de España, que en 2024 alcanzó un beneficio antes de impuestos de 127,8 millones de euros y un negocio superior a 1.150 millones.

Su hija, Isabel Elena de Mandalúniz Castelo, participa activamente en la gestión y representa la continuidad de una saga empresarial que combina tradición, estabilidad y un firme control patrimonial.

56. Dolores Ortega - 850 millones

Es, junto a su madre, la tercera mayor accionista de Inditex. Ambas poseen algo más del 1% de la compañía. Ortega es accionista mayoritaria de Marlolan SL, cuya actividad es participar en sociedades mercantiles además de la adquisición y disposición de valores.

Está casada con Juan Carlos Rodríguez Cebrián, que fue director general de Inditex. Su fortuna se ha reducido en alrededor de 100 millones en 2025, según Forbes.

63. Primitiva Renedo - 800 millones

Es la madre de Dolores Ortega y viuda de Antonio Ortega, hermano mayor de Amancio Ortega. Es, junto a su hija, la tercera accionista de Inditex a través de la empresa Marlolan SL. Concretamente, Primitiva posee el 34% de esta empresa.

A su vez, se estima que Marlolan tiene entre el 0,9% y el 1,2% de Inditex. La empresaria jugó un papel fundamental en los inicios del imperio de Amancio Ortega, trabajando primero como modista.