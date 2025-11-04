Las impresionantes cifras de la noche de Halloween en A Coruña

Celebración de la noche de Halloween en The Clab Cedida

Jamás la noche de Halloween estuvo tan viva como en 2025. La expectativa era alta, pero la realidad la superó con creces, en lo que no solamente representa un récord histórico de asistencia y facturación en la mayoría de los establecimientos, sino que además deja una marca que será muy difícil de superar en próximas ediciones. Según las estimaciones, los números dejaron unos beneficios al menos un 20 por ciento por encima de lo ingresado en 2024. En lo que se refiere a valoraciones, la definición es de “locura” hacia arriba.

Uno de los aspectos que ha contribuido a esos guarismos sin precedentes tiene que ver con el calendario, que permitió a las principales salas y locales programar tres fiestas temáticas consecutivas. Si a eso se le suma la ampliación de horario concedida por el Ayuntamiento para el viernes y el sábado, la unión de los elementos favoreció el resultado final. Eso sí, faltaba la voluntad de los coruñeses, quienes desafiaron al mal tiempo y pusieron, precisamente, la peor de sus caras.

El grupo Pelícano, que incluye a la discoteca más grande de la ciudad y locales como Inn, Amura o Vibo, tuvo un lleno constante, desde los universitarios a las programaciones alternativas de cara al viernes y sábado. Por encima de las 12.000 personas, aunque sobre todo destaca lo que Luis Diz, su gerente, califica de “el mejor Halloween en la historia del grupo”. Ademñas, cifra de manera muy clara el balance: “Un 21 por ciento por encima del año pasado”.

Sin incidentes

Por su parte, Emilio Ron, director de operaciones de The Clab, también quedó más que satisfecho de los tres llenos consecutivos. “Los tres días fueron muy buenos, pero sobre todo hay que destacar, una vez más, la falta de incidentes o hechos aislados reseñables”, indica. “En nuestro caso, superamos lo vivido en 2024 y ya situamos Halloween solamente por detrás de Fin de Año”, añade.

Un recién llegado a la oferta del centro, La Tóxica, fue otro de los epicentros de la fiesta. El local de la calle Torreiro estuvo a reventar. “Fue una locura en los tres locales que tenemos; hasta la fecha, el día de más facturación del año”, subraya Javier García, también responsable de El Ama de la calle San Juan y A Casiña en Mantelería. Por otra parte, quiso aprovechar la llamada de El Ideal Gallego para desear una pronta recuperación a dos clientes que tuvieron un pequeño accidente con un cristal al darse un abrazo entre amigos.

Precisamente, la calle San Juan no las tenía todas consigo, después de no haber obtenido el permiso para cerrar la calle durante el día 31. No obstante, no todo fue tan mal. “Trabajamos bien”, matiza Iván Guntín, de la Pelirroja Merche y O Patachim. “Es cierto que se notó menos afluencia que otros años”, añade.

Finalmente, en el entorno de La Marina, Antonio Ruiz, propietario de Piccadilly, La Calle y Quai, analiza: “En la Calle fue uno de los mejores días del añó, mientras que en Piccadilly fue una buena noche, con mucho disfraz y muy ambiente”. Y todo ello sin ningún tipo de altercado, pelea, discusión o incidente.