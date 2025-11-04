La Universidad de A Coruña aparca la solicitud del grado y aboga por una descentralización de Medicina

El rector de la Universidad, Ricardo Cao, durante la reunión del Consello de Goberno Javier Alborés

La Universidad de A Coruña ha decidido aparcar la idea de implementar un grado de Medicina a partir del curso 2027-28. Así lo hizo saber el rector, Ricardo Cao, tras la reunión de este martes por la mañana del Consello de Goberno, donde se debatió una nueva propuesta: la descentralización sanitaria y académica de la titulación de Medicina.

Un documento compuesto por nueve puntos, que se basan esencialmente en cinco ejes, tal y como explicó Cao en su intervención en este órgano de Gobierno.

De esta forma, la UDC aboga por una descentralización progresiva de la docencia de 4º, 5º y 6º del grado de Medicina, un proceso que afectaría tanto al sistema sanitario como al sistema universitario.

“Isto é moi relevante porque non se trata só de facer participar na docencia a todo o sistema sanitario, poñendo a disposición dunha soa facultade a todos os hospitais Sergas (descentralización sanitaria), senón que recolle unha participación das tres universidades, cada unha delas con profesorado propio e con capacidade para coordinar a súa docencia a través dos seus respectivos departamentos (descentralización universitaria)”, apuntó el rector.

Así, el texto presentado esta mañana recoge también la propuesta de un concierto único con el Sergas con las tres universidades para el uso de las instituciones sanitarias, con el objetivo de que todas las partes implicadas tengan reconocimiento de lo que negocian las demás.

De hecho, lo que propone la entidad educativa es que en ese concierto se deberá establecer cuáles son las instituciones sanitarias que quedan vinculadas a cada universidad para la impartición de los estudios de Medicina, respetando el criterio territorial, es decir, los hospitales universitarios (Chuac, CHUS y Chuvi) deben quedar vinculados a las universidades de sus respectivas áreas sanitarias.

La propuesta de la Universidad es que esta descentralización se pueda llevar a cabo en los dos próximos cursos académicos. Algo que, a pesar de las diferencias entre las tres instituciones, Ricardo Cao se muestra optimista.

Aplazamiento de la titulación

Con el fin de avanzar en la procura de un acuerdo entre todas las partes, la propuesta recoge el compromiso de aplazar el envío de la memoria del título de Medicina a verificación hasta el año 2027, un año antes de lo previsto tras la luz verde a la declaración de intenciones.

No obstante, con dos condiciones. En primer lugar, un tema de plazos. Al igual que la propuesta de la Universidad de Vigo hace varias semanas. “O incumprimento das condicións, dos prazos ou da programación da descentralización recollidos noacordo lexitimaría á UDC a continuar o procedemento de implantación do título de Medicina iniciado”, inciden desde la entidad coruñesa.

En segundo lugar, si durante la vigencia de este acuerdo se presentan solicitudes del título por parte de otras instituciones, la consellería competente en Universidades deberá comunicarlo a las universidades y se autorizará con carácter inmediato el envío a verificación de las solicitudes presentadas.

Asimismo, este efecto producirá la implantación de delegaciones, o fórmulas similares de entidades privadas en el territorio de la comunidad gallega para la impartición de la titulación de Medicina.

En este punto, Cao concretó que, “desde a UDC entendemos que debemos seguir traballando nunha titulación de Medicina propia que sume ao sistema, máxime cando actualmente non existe absolutamente ningunha garantía de descentralización académica da única titulación de Medicina actualmente existente e cando a experiencia vivida dinos que incluso tendo un convenio, o seu cumprimento precisa ser avaliado cada ano. Unha titulación, abundou, non se artella dun día para outro, polo tanto, consideramos que para cubrir esa necesidade existente no Sistema Universitario Galego (SUG) é preciso seguir traballando na nosa proposta, estando dispostos a adiar a súa presentación so de darse determinadas condicións”, subrayó el rector.

“Estamos ante unha proposta moi coherente, leal, razoable e xenerosa, que recolle o compromiso da UDC na busca dunha solución para dotar de maiores recursos ao Sistema Universitario de Galicia para a docencia clínica de Medicina. A vontade de colaboración é clara” añadió, “pero debe realizarse en condicións de respecto da nosa capacidade docente e organizativa e sen minusvalorar as lexítimas aspiracións da nosa institución”, sentenció Ricardo Cao.