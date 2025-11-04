David Jaén Blanco y César López, responsables del espacio Javier Alborés

Con solamente 25 y 33 años, David Jaén y César López se han convertido en los empresarios más jóvenes de María Pita. Y lo mejor de todo es que ninguno de ellos debuta en el mundo de la hostelería, sino que llevarán al corazón de A Coruña dos negocios que les han dado réditos y una clientela fiel. El nuevo Marty, que abrirá el viernes día 7, a las 21.00 horas, en el número 24 de la plaza, ofrecerá lo mejor del local homónimo de Santa Cristina y del Bocaos, que el pasado mes de mayo empezó su trayectoria en el paseo de los Puentes.

Un menú completo en A Coruña con pulpo á feira o carrilleras por menos de 7 euros Más información

Se asentará en el mismo punto por el que ya pasaron Tapería QR y La Quadriglia, aunque con una apuesta mucho más local: tapeo, cervezas, raciones y pinchos. Sobre todo, mucho de lo último y de forma gratuita con cada consumición. Un clásico en casi toda Galicia que no siempre ha acabado de asentarse en el centro de A Coruña. César López, propietario de Marty en Santa Cristina, define así lo que será aventura herculina: “La comida rápida gallega, dentro de una calidad/precio inmejorable, porque nadie pone pinchos gratis de esa forma con cada consumición”.

Éxito

Buena parte de ese concepto de comida tradicional, de calidad y con un precio ajustado lo aportarán David Jaén y sus preparaciones de Bocaos: desde bocatas de carrilleras y carne asada a raciones de codillo o callos, todo ello aderezado, según preferencia del cliente, con pan brioche o de Carral. Además, advierten, los menos de 7 euros de desembolso de cada opción están garantizados.

Así lucirá Marty desde este viernes

El nuevo Marty abrirá todos los días de 09.30 horas a medianoche, y también ofrecerá la opción de desayunos y de una tortilla que prevén sea una de las referentes en la zona.

Terrazas

Uno de los platos fuertes del espacio será la terraza. En total contará con 10 mesas en el interior y hasta 50 en el exterior. Se trata del primer emprendimiento en la zona desde que comenzó el proceso de redacción de la normativa de las terrazas.

Las actuales terrazas de María Pita se quedarán al menos hasta otoño de 2026 Más información

No es un aspecto que preocupe en exceso a los propietarios, que han estado constantemente al pie del cañón en las dos reuniones informativas. “Ya estaba todo firmado”, asumen, aunque apuntan al modelo granadino como el ideal para su aplicación en A Coruña.