La comarca de A Coruña contabiliza un descenso del 5,5% en el número de desempleados en lo que va de año

Una oficina de empleo ubicada en A Coruña Patricia G. Fraga

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Galicia subió en 301 personas durante octubre en relación con el mes anterior (+0,27%), hasta alcanzar los 113.386 desempleados en la comunidad. La comarca de A Coruña escapa a esta mala tendencia y contabiliza una bajada de un 0.26% respecto a octubre, con un descenso de 48 personas, según los datos publicados por la Xunta.

Estos datos permiten que el área coruñesa continúe con la buena tendencia que vive durante este año, ya que en la actualidad se contabilizan menos trabajadores en búsqueda de empleo que a principios de año.

Según las cifras del Gobierno gallego, el número de personas registradas en paro en los nueve municipios del área metropolitana se redujo en 1.084 personas entre enero y octubre de 2025, lo que supone un descenso del 5,55%.

En total, el número de desempleados pasó de 19.514 a comienzos de año a 18.430 en octubre.

Descensos

El municipio de A Coruña, que representa más de la mitad del paro total de la comarca, registró una reducción de 592 personas, al pasar de 12.616 a 12.024 desempleados, una bajada del 4,7%.

En los ayuntamientos del entorno de la ciudad, la bajada del paro fue generalizada. Arteixo, uno de los principales polos industriales de la comarca, redujo sus cifras de 1.499 a 1.412 parados, lo que equivale a un descenso del 5,8%. En Culleredo, el desempleo cayó de 1.477 a 1.341 personas, con una variación a la baja del 9,2%. Oleiros también mejoró sus registros, pasando de 1.363 a 1.250 desempleados (−8,3%). Cambre experimentó una bajada más moderada, de 1.110 a 1.055 personas en paro (−4,95%).

Abegondo fue el municipio con la mayor mejora relativa, al reducir su paro un 10,56%, de 180 a 161 personas. Bergondo pasó de 275 a 251 desempleados, lo que representa una caída del 8,7%, según los datos del Gobierno gallego.

En Carral, la bajada fue más leve, de 228 a 224 personas, apenas un 1,75%. Por su parte, Sada cerró octubre con 712 parados, frente a los 766 registrados en enero (−7,05%). 