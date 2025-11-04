La casa de Papá Noel, artesanía y gastronomía llegarán desde el 28 de noviembre a A Coruña en el mercado navideño de María Pita
Abrirá de lunes a jueves en horario de tarde, y los viernes, sábados, domingos y vísperas de festivo en horario de mañana y tarde
El Ayuntamiento de A Coruña ultima los preparativos para la celebración de un mercado de Navidad al estilo centroeuropeo, que se instalará en la plaza de María Pita entre el 28 de noviembre y el 2 de enero, con un total de alrededor de 50 puestos destinados a la venta de productos típicos de Navidad, artesanía, gastronomía y decoración.
El mercado, que se inspira en los tradicionales formatos europeos de estas fechas, se adaptará a la identidad local y se estructurará en distintas zonas: un área de artesanía y venta de productos navideños, una zona de restauración con pérgolas y mesas y un espacio central dedicado al público infantil, que incluirá un puesto tematizado como la casa de Papá Noel en Laponia y una programación específica de actividades para niños.
El horario de apertura será de lunes a jueves en horario de tarde, y los viernes, sábados, domingos y vísperas de festivo en horario de mañana y tarde.
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó la importancia de este proyecto dentro de la programación navideña en la ciudad: “Queremos ofrecer una experiencia única que contribuya a llenar de vida la plaza de María Pita durante estas fechas, con un mercado de Navidad pensado para disfrutar en familia y que supondrá también una oportunidad de dinamización para el entorno”.
El Ayuntamiento también informó de que los comerciantes y hosteleros de la ciudad contarán con condiciones especiales para participar. Las personas interesadas pueden inscribirse enviando un correo electrónico a comercio@coruna.gal.
El mercado de Navidad se enmarca dentro de la programación festiva municipal, que incluirá otras propuestas culturales y de ocio para todos los públicos en unos festejos que abrirá con el encendido de las luces el exdeportivista Bebeto.