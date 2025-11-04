El brasileño Djalminha, con el Deportivo en la temporada 2000-01 Pedro Puig

El Deportivo, vigente campeón de Liga hace 25 años, llamaba la atención de los clubes más grandes a nivel internacional. En España el Barcelona se fijaba en Djalminha de cara a su posible incorporación para la siguiente campaña, la 2001-02. Sin embargo, el entonces presidente blanquiazul, Augusto César Lendoiro, estaba tranquilo y remitía a cualquier interesado a la cláusula de rescisión del brasileño, según informó El Ideal Gallego el 4 de noviembre de 2000. En 1975, el fotógrafo Luis Carré inauguraba su segunda exposición en el Ayuntamiento. En 1950, hace 75 años, un niño de la calle Orzán estaba en observación tras tragarse una peseta. En 1925, la nueva imagen de la Virgen de la Milagrosa se exponía en el Cantón Grande.

Sábado, 4 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Lendoiro no se muestra preocupado por el interés del Barça en Djalminha

El presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, salió al paso del más que supuesto interés del Barcelona por Djalminha de cara a la próxima temporada 2001-02. “Siempre que un jugador del Deportivo destaca en la Liga se convierte en objeto de deseo de otros clubes, pero eso es algo corriente en el fútbol. En el club estamos muy tranquilos sobre esta cuestión, porque de aquí no se mueve”, dijo. El máximo dirigente deportivista añadió que “ellos conocen, mejor que nadie, la cláusula de Djalminha y saben perfectamente cómo funciona esto. En cualquier caso, la relación entre el Deportivo y el jugador no corre peligro alguno”, afirmó.

Por otra parte, el Ministerio de Fomento prometió a los vecinos de Os Castros que el falso túnel estará acabado y abierto al tráfico antes del puente de la Constitución del 6 de diciembre de 2000. De hecho, la empresa encargada de ejecutar las obras, Ferrovial Agromán, comenzó ayer, 3 de noviembre de 2000, a extender la primera capa de tierra, paso previo al asfaltado de la parte superior del viaducto. No obstante, los comerciantes continúan manifestando sus protestas por el hundimiento, hace unos días, de parte de una acera que aún no ha sido reparada.

Martes, 4 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | El fotógrafo Luis Carré inaugura su segunda muestra en el Ayuntamiento

Luis Carré, un joven de sólo 22 años, acaba de inaugurar su segunda exposición de fotografía en el salón del Ayuntamiento de La Coruña. Muy pronto viajará a Madrid para hacer un examen que le permita trabajar como fotógrafo profesional. Confiesa que lo que le gusta es la fotografía de investigación. En la exposiciones del Ayuntamiento ha probado varias técnicas, un poco especiales, como infrarrojos.

En cuanto a la información deportiva, de los resultados de los partidos de fútbol del campeonato infantil disputados el pasado fin de semana, el primero del mes de noviembre de 1975, cabe destacar el del encuentro entre el Galicia Gaiteira y el Atlético Parque: 19-0. Los infantiles de la Gaiteira lograron marcar un total de diecinueve goles al Parque, que pudieron ser muchos más.

Además, tras dos jornadas disputadas ha concluido el campeonato provincial de tiro con pistola neumática (aire comprimido), competición que se celebró en la galería de tiro de la S. D. Hípica y en la que se proclamó campeón provincial Jaime González Chas, con 375, seguido de Eduardo Martínez Fernández (372) y José María Zas Cabarcos (371).

Sábado, 4 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Un niño de la calle Orzán se traga una peseta

Fue llevado ayer, 3 de noviembre de 1950, a la Casa de Socorro del Hospital para que se le prestase asistencia médica el niño de cinco años Carlos Salgado Díaz, vecino de la calle Orzán 139, quien, según sus familiares, se había tragado una peseta. El chico pasó al domicilio familiar a observación y su estado se calificó de pronóstico reservado. Además, durante la madrugada de ayer fueron robados del patio de la casa número 15 de la calle Alfredo Vilas varias prendas de ropa valoradas en unas 600 pesetas, propiedad de doña Matilde López Leal.

En cuanto a la actualidad marítima, entraron el ‘Astur’, de los puertos del Mediterráneo, último Ceuta, con sal; y el ‘Nueva España’, que va de Avilés para Vigo con cemento. Salieron el ‘Concepción Hevia’, para Betanzos, en lastre, y el ‘Cabo La Plata’, para Villagarcía, con carga general.

Miércoles, 4 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | La Milagrosa, expuesta en el Cantón Grande

En el escaparate del almacén de muebles que el señor Hervada tiene establecido en el Cantón Grande, se halla expuesta la artística imagen de la Virgen de la Milagrosa, que se inaugurará en el solemne triduo que el próximo día 6 de noviembre de 1925 comenzará en la iglesia de San Nicolás. Es una obra que agrada a cuantos la han visto.

Por otra parte, ayer, 3 de noviembre de 1925, y bajo la presidencia del gobernador civil, se reunió en el despacho de este la Junta provincial de Abastos. Después de cambiar impresiones y en vista de la comunicación dirigida por la dirección general del ramo, se acordó, al objeto de controlar los precios que en el día tienen las harinas, nombrar una ponencia entre los señores de la Junta con el fin de estudiar no solo el asunto de la baja del pan sino algunos otros relacionados con los tipos y precios de dicho artículo.