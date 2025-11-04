El PP de A Coruña pide responsabilidades por el pago de indemnizaciones por contratos ilegales

Miguel Lorenzo, durante una rueda de prensa EC

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Lorenzo, ha presentado una moción para crear una Comisión Informativa Especial que determine "responsabilidades políticas por el pago de indemnizaciones por importe de 340.000€ por contratos verbales declarados nulos y también una enmienda para aumentar en 500.000 euros la partida para Becas Comedor y que así la consigan todos los menores que se quedaron sin la ayuda por falta de fondos a pesar de cumplir los requisitos"

“Le pedimos a la alcaldesa que asuma su responsabilidad y que facilite la investigación sobre las responsabilidades políticas si las hay que ocasionaron estas indemnizaciones, pero sobre todo que garantice que esta situación no se repita. Porque A Coruña merece una gestión seria, legal y transparente, no un gobierno que convierta la excepción en costumbre y la negligencia en norma.

En función de los artículos 77 y 83 del Reglamento Orgánico municipal hemos presentado la moción en la que pedimos la creación de dicha Comisión Informativa Especial para determinar las posibles responsabilidades políticas derivadas del pago de indemnizaciones por la contratación ilegal del Festival Womex 2023, la Cena del Deporte de 2022 y la Tall Ship Race de 2023, por importe total de 340.000 euros, de acuerdo con los informes del Interventor municipal y el del Consello Consultivo que declaran nulos estos contratos”, señala el Popular.

“Hemos denunciado en reiteradas ocasiones las irregularidades del gobierno de Inés Rey en contratación. Se está convirtiendo en común acudir a la figura excepcional de la revisión de oficio ante la proliferación de contratos que carecen de los requisitos legales y dado lugar a su anulación, pero también al pago de indemnizaciones con dinero de todos los coruñeses, pagos aprobados en Pleno por Psoe y su cómplice habitual, el BNG, que blanquea todas sus irregularidades”, destaca Lorenzo.

Por tanto, es necesario, según los populares, crear la comisión especial para determinar quiénes fueron los responsables políticos de las contrataciones verbales ilegales que causaron las indemnizaciones. “Alguien del Gobierno tuvo que dar la orden de saltarse la normativa de contratación y debe asumir responsabilidades”, afirma.

La transparencia y el cumplimiento de la ley no son opcionales, según Lorenzo. “No se puede gobernar a base de excepciones ni justificar la falta de planificación como si fuera inevitable. Por eso exigimos explicaciones claras y, sobre todo, un cambio de rumbo. Este Ayuntamiento necesita recuperar la seguridad jurídica. No podemos normalizar que cada error administrativo se traduzca en una factura que pagamos todos”.

“Nadie entendería que el BNG votase en contra y nadie entendería que si se aprueba la moción, la Alcaldesa no constituya la comisión: los coruñeses deben saber quién contrata irregularmente y luego hace pagar a todos las indemnizaciones”, afirma.

Becas comedor

Por otro lado, “presentaremos una enmienda a uno de los dos modificativos que lleva el Gobierno municipal al Pleno para aumentar en 500.000€ la partida del Programa Becas Comedor con el fin de que todos los menores que se quedaron la ayuda por falta de fondos teniendo derecho por cumplir los requisitos la consigan”.

“El escudo social municipal se está resquebrajando por la manera de gestionar Inés Rey las partidas y los programas sociales y no lo vamos a consentir”, afirma Lorenzo quien recuerda que todos estos recortes los hace cuando la inflación ha subido un 23% desde que gobierna, la cesta de la compra casi un 40% en los últimos cinco años, tras subir todos los impuestos municipales un 3% el pasado año y la tasa de basura un 43% a partir del próximo.