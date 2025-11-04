El Grupo Amicalia de A Coruña inaugura 'Bernabéu Market', el nuevo icono gastro de Madrid

Fachada del Estadio Santiago Bernabéu Europa Press

El grupo coruñés Amicalia, a través de su filial Restanima, ha puesto en marcha Bernabéu Market, un ambicioso proyecto que nace de una concesión de diez años con el Real Madrid C. F. y que ha supuesto una inversión inicial de 8 millones de euros, lo que supone el mayor proyecto gastronómico dentro del estadio Santiago Bernabéu. Tras casi dos años y medio de desarrollo, negociación y obra, el espacio abrió sus puertas al público la primera semana de noviembre con 17 operadores inicialmente, aunque alcanzará los 20 a lo largo de las próximas semanas. La ejecución del proyecto ha corrido a cargo de Desarrolla Obras y Servicios; la ingeniería y dirección de obra ha sido responsabilidad de AZAI Arquitectura; y el diseño arquitectónico e interiorismo, de Burr Studio y Studio Animal. El espacio estará abierto al público de 10:00 a 24:00, los siete días de la semana durante todo el año, a excepción de los días de partido que cerrará dos horas antes del horario del partido, durante el encuentro y una hora después para dar servicio VIP al Real Madrid.

Ubicado bajo la Puerta 54 del Estadio Santiago Bernabéu, con acceso directo desde la Plaza de los Sagrados Corazones, Bernabéu Market es un macro espacio en torno al buen comer y beber. Con una puesta en escena contemporánea, innovadora y muy atractiva, está concebido como un nuevo distrito gastronómico en el corazón financiero de Madrid con espacios que invitan a pasear y grandes barras donde sentarse a disfrutar con una oferta de lo más variada. Un proyecto a la altura del nuevo Bernabéu —icono de vanguardia y modernidad con proyección internacional— y del Madrid actual —que exige propuestas diferentes y de calidad— que busca convertirse en una parada obligada tanto para el público local como para el visitante nacional e internacional.

Bernabéu Market está pensado para disfrutarse a cualquier hora y por todo tipo de públicos. Es un excelente final para el Tour del Bernabéu —con uno de los museos más visitados de Madrid junto con el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía—. Pero también viene a cubrir una necesidad en el barrio de Chamartín, con una oferta democrática para todos los gustos, apetencias, momentos del día y bolsillos. Se puede desde desayunar, tomar una cerveza o una copa de vino con un pincho de tortilla o unas croquetas, comer y volver a la oficina hasta disfrutar del tardeo o darse un verdadero festín con sobremesa incluida. Además, a diferencia de otros mercados, aquí el visitante puede vivir la experiencia de mercado y picar en las mesas centrales con platos de distintos puestos o comer de principio a fin en un solo espacio. «Alberga 20 microrestaurantes», explican sus responsables. Cada operador ofrece cocina, bebida, postre, café y su propia barra con banquetas, porque «aquí prima el confort», añaden.

20 auténticos especialistas

Con capacidad para 20 operadores y hasta 1.000 comensales, Bernabéu Market abre sus puertas a principios de noviembre con 17 puestos activos inicialmente, cada uno distinto, pero con la excelencia y la especialización como valores en común: cada espacio tiene un producto estrella que no se repite en ningún otro. En la oferta conviven marcas reconocidas a nivel internacional, como Joselito —referencia mundial en jamón ibérico de bellota— o las ostras francesas de Daniel Sorlut, junto a firmas nacionales como 1880, símbolo de la tradición turronera alicantina que ofrecerá aquí helados artesanos, gofres y crêpes para disfrutar in situ.

También están presentes restaurantes y marcas emblemáticas de Madrid, como Casa Dani, con su célebre tortilla de patatas —premiada a nivel nacional—; Escudellar Arroces y Más —especializada en arroces con D.O. Albufera y producto de proximidad con otros ocho locales en la Comunidad de Madrid—; o Chocolatería 1902, emblema madrileño del chocolate con churros, elaborados de forma artesanal por la quinta generación de maestros, con receta propia y versión sin gluten. A ellos se suman propuestas que llegan por primera vez a la capital, como las pulperías gallegas A Feira o la taberna canaria Toca Madera, conocida por sus cremosas croquetas caseras.

El recorrido se completa con propuestas que representan lo mejor del "fine food" contemporáneo, como Beata Pasta, la exitosa enseña de pasta fresca del chef napolitano Ciro Cristiano, con tres locales en el centro de Madrid y reconocida en los Hot Concepts 2025 como Empresa Revelación; Divorare, referente en focaccias artesanas con producto italiano DOP; Manteca Burgers, con sus smash burgers de carne 100 % de ternera y pan brioche de patata; y Kebah!, que eleva el kebab tradicional con ingredientes de calidad y procesos artesanales.

Entre las propuestas creadas expresamente para Bernabéu Market destacan Greta La Vinagreta, especializada en encurtidos y gildas; Kogumi, del grupo Nokoribi —presente en espacios como el Mercado de Vallehermoso—, que aquí amplía su propuesta con una barra japonesa de robata y sushi; y Olsen-Malvón, un concepto que une por primera vez las dos enseñas argentinas del grupo para ofrecer, en un mismo espacio, los sándwiches de miga 100 % artesanales de Olsen y las míticas empanadas de Malvón. La oferta líquida juega también un papel protagonista de la mano de Mahou, cerveza oficial, y The Wine Shop y su espectacular cava mecánica diseñada a medida para Bernabéu Market que gira como una noria permitiendo disponer de 200 referencias de vinos.

Anxo García e Inés de Marichalar, el talento detrás de Bernabéu Market

Al frente de Bernabéu Market se encuentra Anxo García, profesional vinculado al Grupo Amicalia desde hace más de quince años y actual director general de Restanima. Creador y ejecutor del proyecto desde el minuto uno, ha dedicado los dos últimos años y medio casi en exclusiva a hacerlo realidad, liderando su desarrollo estratégico, técnico y operativo con una implicación absoluta. Para la dirección del proyecto, ha confiado en el talento de Inés de Marichalar y de Corral, joven ejecutiva que combina una sólida formación en gestión empresarial con una visión estratégica del mundo de la restauración y el retail gastronómico. Inició su carrera en Mondelēz International y posteriormente se incorporó al Mercado de San Miguel, donde fue subdirectora durante cinco años. Su experiencia en la gestión operativa y estratégica de uno de los espacios gastronómicos más visitados del país la convierte en una figura clave para liderar Bernabéu Market, un proyecto que —como ella misma afirma— «une dos de mis grandes pasiones: la gastronomía y el desarrollo de espacios que generan vida en la ciudad».