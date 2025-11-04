El día más esperado para los vecinos de A Falperra: comienzan las obras del mercado de Santa Lucía

Interior del antiguo mercado Quintana

"Es un día histórico". Así califican los vecinos de A Falperra este martes, 4 de noviembre. Atrás quedan trece años de espera para poner en marcha un asunto "enquistado": el fin del esqueleto abandonado del antiguo mercado de Santa Lucía.

El que será el nuevo centro de salud, centro cívico y mercado del barrio acogió esta mañana la visita de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas; el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz; el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde; y el presidente de la entidad vecinal, Jaime Suárez. El motivo no era otro que dar el pistoletazo de salida a las obras, que durarán quince meses.

Interior de Santa Lucía Quintana

Carlos Riveiro, director de la Constructora San José, la encargada de llevar a cabo los trabajos, aseguró que tratarán de "acabar las obras lo antes posible". No obstante, pidió comprensión a los vecinos, ya que el entorno urbano "muy consolidado", generará "mucho tráfico y muchas dificultades, que las tenemos asumidas". El primer paso será demoler las plantas del edificio, reforzar y construir los forjados y, por último, los acabados.

La regidora, que fue recibida por varias vecinas que le agradecieron la actuación, se apuntó a calificar este día como "histórico" y recordó que este es un ejemplo de la "buena política": "Llegar a acuerdos y anteponer los intereses de la ciudadanía a cualquier otro". "Todo esto es fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento y la Xunta", apuntó.