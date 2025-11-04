Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Banco Pastor ensaya iluminaciones en la fachada con motivo de su centenario

El centenario edificio se tiñó con los colores del arcoíris, de la bandera de España, de blanco y de verde

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
04/11/2025 19:40
El Banco Pastor ensaya la iluminación de su fachada
El Banco Pastor ensaya la iluminación de su fachada
Patricia G. Fraga

El edificio del Banco Pastor, propiedad de la Fundación Barrié y actualmente arrendado por el Banco Santander, cumple este mes cien años. El domingo 8 de noviembre de 1925 se inauguró y, al día siguiente, el 9 de noviembre abrió sus puertas al público. La obra, firmada por Antonio Tenreiro y Peregrín Estellés, fue en su día el inmueble más alto de España. 

Peregrín Estellés y Magda Tenreiro, ayer, ante el edificio del Banco Pastor, hoy propiedad del Banco Santander

Estellés y Tenreiro hablan de los abuelos que levantaron el Pastor

Más información

Con motivo del centenario, las 480 ventanas del edificio se iluminaron este martes por la tarde con los colores de las banderas de España y arcoíris, así como e blanco o de verde, tonalidades diversas que sorprendieron a los transeúntes que caminaban o circulaban por los Cantones. Esta es una manera perfecta de ensayar para la celebración del centenario, pues la variedad de colores es muy amplia y permite hacer juegos de luces muy distintos. 

El Banco Pastor ensaya su iluminación antes de su centenario

Desde hace unas semanas, se han realizado diversas pruebas de iluminación, pero esta combinación cromática destaca especialmente por su viveza y permite ajustar los colores. Si los transeúntes se sorprendieron ayer con los colores, se supone que el domingo y el lunes su asombro será aún mayor. 

El patio de operaciones, donde se asienta el Work Café del Santander, está dominado por el lucernario original | Quintana

Cajas fuertes secretas, cámaras inexpugnables y pasadizos: los secretos del Banco Pastor de A Coruña

Más información

Te puede interesar

Rosalía, en Callao, en una aparición sorpresa para presentar su cuarto álbum, el pasado 20 de octubre

Rosalía menciona A Coruña en 'Reliquia', el segundo adelanto de 'Lux'
Lara Fernández
El campamento se ubicará en las inmediaciones del iglesario de Morás

Arteixo incrementa su oferta hostelera con un campamento turístico en el núcleo de Morás
Fran Moar
El ideal gallego

María Rivas dirigirá el Plan Estratégico 2030-2050 de A Coruña
Lara Fernández
Algunos de los juguetes que la asociación recibió el pasado fin de semana

Un barrio de A Coruña se vuelca para 'abrazar los sueños' de pequeños superhéroes
Dani Sánchez