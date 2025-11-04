El Banco Pastor ensaya iluminaciones en la fachada con motivo de su centenario

El Banco Pastor ensaya la iluminación de su fachada Patricia G. Fraga

El edificio del Banco Pastor, propiedad de la Fundación Barrié y actualmente arrendado por el Banco Santander, cumple este mes cien años. El domingo 8 de noviembre de 1925 se inauguró y, al día siguiente, el 9 de noviembre abrió sus puertas al público. La obra, firmada por Antonio Tenreiro y Peregrín Estellés, fue en su día el inmueble más alto de España.

Estellés y Tenreiro hablan de los abuelos que levantaron el Pastor Más información

Con motivo del centenario, las 480 ventanas del edificio se iluminaron este martes por la tarde con los colores de las banderas de España y arcoíris, así como e blanco o de verde, tonalidades diversas que sorprendieron a los transeúntes que caminaban o circulaban por los Cantones. Esta es una manera perfecta de ensayar para la celebración del centenario, pues la variedad de colores es muy amplia y permite hacer juegos de luces muy distintos.

Desde hace unas semanas, se han realizado diversas pruebas de iluminación, pero esta combinación cromática destaca especialmente por su viveza y permite ajustar los colores. Si los transeúntes se sorprendieron ayer con los colores, se supone que el domingo y el lunes su asombro será aún mayor.