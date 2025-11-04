Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Cosiendo botón a botón: La Crisálida recibe una visita muy especial desde Narón

La mercería coruñesa se encuentra entre las diez empresas gallegas con más seguidores en TikTok

Andrea Gestal
Andrea Gestal
04/11/2025 14:32
Momento en que el niño le enseña el muestrario a Ramón, duelo de La Crisálida
Momento en que el niño le enseña el muestrario a Ramón, duelo de La Crisálida
Cedida

"Acompáñame a buscar un botón". Esta frase se ha hecho familiar desde que cada viernes la mercería coruñesa La Crisálida comparte en sus redes un vídeo desenrollando los muestrarios de estos pequeños objetos.

Ver a Ramón, el dueño del local, cada semana yendo al almacén tras escoger uno de los elementos y buscar entre las estanterías se ha convertido en una rutina que muchos seguidores demandan, de hecho, cuando tarda un poco en subirlo ya se lo están reclamando, como si de una suscripción se tratase.

Un reclamo que ha ido más allá gracias a un niño. Su interés por estas mantas donde se cosen botones, le ha creado la necesidad de coser, botón a botón, la suya propia.

"Estoy muy emocionado por la visita de este niño que ha venido desde Narón a La Crisálida, y me ha enseñado su colección de botones que me muestra en su propia manta ❤️ ¿se puede ser más majo?", escribió junto al vídeo en sus redes. 

En el clip se puede ver cómo saca de una caja su muestrario enrollado y, además, cómo cuida cada detalle. Al igual que en la tienda, el niño ha puesto el identificador detrás de cada botón para saber en qué estante buscarlos.

La Crisálida, entre las diez empresas gallegas con más seguidores en TikTok

Más información

Te puede interesar

En la recuperación se utilizaron un equipo de buceo y varios vehículos

Una antigua embarcación será el nuevo ‘fantasma’ de las calles de Betanzos
Lucía Tenreiro
Miguel Lorenzo, durante la rueda de prensa

El PP de A Coruña pide responsabilidades por el pago de indemnizaciones por contratos ilegales
Redacción
El ideal gallego

El Gobierno pide elecciones en la Comunidad Valenciana para "no dejarla en manos de Vox"
EFE
Gonzalo Celorio

El mexicano Gonzalo Celorio recibe el Cervantes por su "elegancia y hondura reflexiva"
EFE