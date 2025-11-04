Momento en que el niño le enseña el muestrario a Ramón, duelo de La Crisálida Cedida

"Acompáñame a buscar un botón". Esta frase se ha hecho familiar desde que cada viernes la mercería coruñesa La Crisálida comparte en sus redes un vídeo desenrollando los muestrarios de estos pequeños objetos.

Ver a Ramón, el dueño del local, cada semana yendo al almacén tras escoger uno de los elementos y buscar entre las estanterías se ha convertido en una rutina que muchos seguidores demandan, de hecho, cuando tarda un poco en subirlo ya se lo están reclamando, como si de una suscripción se tratase.

Un reclamo que ha ido más allá gracias a un niño. Su interés por estas mantas donde se cosen botones, le ha creado la necesidad de coser, botón a botón, la suya propia.

"Estoy muy emocionado por la visita de este niño que ha venido desde Narón a La Crisálida, y me ha enseñado su colección de botones que me muestra en su propia manta ❤️ ¿se puede ser más majo?", escribió junto al vídeo en sus redes.

En el clip se puede ver cómo saca de una caja su muestrario enrollado y, además, cómo cuida cada detalle. Al igual que en la tienda, el niño ha puesto el identificador detrás de cada botón para saber en qué estante buscarlos.