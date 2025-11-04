Álex Ubago actuará en A Coruña para celebrar sus 25 años sobre los escenarios

El cantante vasco Alex Ubago EFE

A Coruña sigue sumando fechas de artistas ilustres de cara a los próximos meses. A nombres ya confirmados como La Oreja de Van Gogh, Dani Martín o Iván Ferreiro, ahora hay que añadir otro clásico de principios de milenio: Álex Ubago.

El de Vitoria realizará una gira que le llevará por diferentes ciudades no solo de España, sino también por el resto del continente europeo y por tierras estadounidenses y México, Además de en A Coruña, también pasará por al menos otras seis ciudades españolas.

Eso sí, los fans todavía tendrán que esperar para disfrutar en directo de temas como "Sin miedo a nada", que se convirtió en todo un homno generacional hace aproximadamente tres lustros. Y es que Ubago conmemora en esta gira sus 25 años sobre los escenarios. La fecha elegida para tocar en la ciudad herculina es el 28 de noviembre de 2026 en el Teatro Colón. Las entradas estarán a la venta el próximo 6 de noviembre a las 12.00 horas en la web oficial del artista.