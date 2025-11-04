Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Alerta por viento en A Coruña: rachas de 80 kilómetros por hora obligan a parar el montaje de las luces de Navidad

La Aemet mantiene a la ciudad y su área en alerta naranja y amarilla hasta el mediodía del miércoles

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
04/11/2025 11:04
Montaje del árbol de Navidad en O Parrote en medio de una alerta por viento
El viento obligó a parar los trabajos de montaje del árbol de Navidad en O Parrote
Doda Vázquez

La Aemet había puesto a la ciudad de A Coruña y su área metropolitana en alerta amarilla por fuertes vientos (naranja en el caso de las zonas pegadas a la costa) y la borrasca que afecta desde este martes a Galicia ha dado la razón a las previsiones. La jornada se inició con fuertes ráfagas, que incluso han obligado a paralizar de forma temporal el montaje de las luces de Navidad coruñesas.

Las puertas de la plataforma anunciando su cierre por la alerta amarilla

La alerta amarilla obliga a cerrar la recién estrenada plataforma de O Parrote

Más información

Los operarios que a primera hora de este martes trabajaban en la zona de O Parrote para terminar de montar el árbol navideño que es uno de los símbolos de las fiestas en la ciudad tenían que parar su trabajo en torno a las diez y media de la mañana. La razón era que las intensas ráfagas de viento hacían imposible izar con la grúa las piezas que faltaban por colocar en lo más alto del elemento decorativo.

Viento en A Coruña el 4 de noviembre desde A Zapateira

Y es que el viento ya ha superado los 80 kilómetros por hora en A Coruña. A las 01.40 horas de la madrugada, la estación de MeteoGalicia situada en el dique de abrigo marcaba una racha de 85,1 kilómetros por hora, mientras que, tras una noche más calmada, a las diez de la mañana las ráfagas volvían a intensificarse y dejaban un registro de 77,2 kilómetros por hora. 

Alumbrado de Navidad en O Parrote

El alumbrado de Navidad en A Coruña avanza con la colocación del árbol gigante en una nueva ubicación

Más información

La Aemet mantiene activada la alerta amarilla en el interior de la ciudad de A Coruña su área durante todo este martes y hasta, al menos, el miércoles a las doce de la mañana. El aviso es naranja en el caso del mar, donde habrá también intenso oleaje de hasta seis metros de altura.

Por esta razón, el Ayuntamiento de A Coruña se ha visto obligado a cerrar parques, jardines y playas ante la amenaza del viento.

Te puede interesar

Gran Recogida de Alimentos de Eroski

Eroski y Autoservicios Familia apoyan la Gran Recogida de FESBAL en Galicia
Redacción
El ideal gallego

Betanzos cierra todos sus parques por la alerta meteorológica
Lucía Tenreiro
Tinho actuando en la Gala 7 de OT

Tinho se salva, por los pelos, de la nominación en 'Operación Triunfo'
Andrea López Ramos
El patio de operaciones, donde se asienta el Work Café del Santander, está dominado por el lucernario original | Quintana

Cajas fuertes secretas, cámaras inexpugnables y pasadizos: los secretos del Banco Pastor de A Coruña
Guillermo Parga