Alerta por viento en A Coruña: rachas de 80 kilómetros por hora obligan a parar el montaje de las luces de Navidad

El viento obligó a parar los trabajos de montaje del árbol de Navidad en O Parrote Doda Vázquez

La Aemet había puesto a la ciudad de A Coruña y su área metropolitana en alerta amarilla por fuertes vientos (naranja en el caso de las zonas pegadas a la costa) y la borrasca que afecta desde este martes a Galicia ha dado la razón a las previsiones. La jornada se inició con fuertes ráfagas, que incluso han obligado a paralizar de forma temporal el montaje de las luces de Navidad coruñesas.

Los operarios que a primera hora de este martes trabajaban en la zona de O Parrote para terminar de montar el árbol navideño que es uno de los símbolos de las fiestas en la ciudad tenían que parar su trabajo en torno a las diez y media de la mañana. La razón era que las intensas ráfagas de viento hacían imposible izar con la grúa las piezas que faltaban por colocar en lo más alto del elemento decorativo.

Y es que el viento ya ha superado los 80 kilómetros por hora en A Coruña. A las 01.40 horas de la madrugada, la estación de MeteoGalicia situada en el dique de abrigo marcaba una racha de 85,1 kilómetros por hora, mientras que, tras una noche más calmada, a las diez de la mañana las ráfagas volvían a intensificarse y dejaban un registro de 77,2 kilómetros por hora.

La Aemet mantiene activada la alerta amarilla en el interior de la ciudad de A Coruña su área durante todo este martes y hasta, al menos, el miércoles a las doce de la mañana. El aviso es naranja en el caso del mar, donde habrá también intenso oleaje de hasta seis metros de altura.

Por esta razón, el Ayuntamiento de A Coruña se ha visto obligado a cerrar parques, jardines y playas ante la amenaza del viento.