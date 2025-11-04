A Coruña ya tiene nuevo gerente del Consorcio de Turismo: Antón Álvarez Olmo

La alcaldesa, Inés Rey, junto al nuevo gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez Olmo Andy Pérez

La Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña ha aprobado el nombramiento de Antón Álvarez Olmo como nuevo gerente de la entidad, tras superar el proceso de selección pública convocado para cubrir esta plaza de dirección profesional.

Moisés Jorge Naranjo deja la gerencia del Consorcio de Turismo de A Coruña Más información

Álvarez Olmo es graduado en Turismo y Ciencias Empresariales por la Universidad de A Coruña y cuenta con formación de posgrado en tecnologías de marketing y comunicación.

A lo largo de su trayectoria profesional se especializó en la planificación, promoción y desarrollo de proyectos turísticos, con experiencia en la coordinación de campañas, captación de eventos y relación institucional con diferentes actores del sector.

Primer paso del Gobierno local de A Coruña para tener de nuevo gerente del Consorcio de Turismo Más información

“El nombramiento de Antón Álvarez Olmo permite dotar al Consorcio de una dirección ejecutiva profesionalizada, con experiencia en el sector y capacidad de gestión. A Coruña sigue avanzando como destino turístico y este nuevo impulso contribuirá a reforzar la coordinación con el sector y la planificación de proyectos estratégicos para la ciudad”, subrayó la alcaldesa, Inés Rey.

El nuevo gerente tendrá como objetivos inmediatos la puesta en marcha de un nuevo plan estratégico de turismo, la mejora de la coordinación con los agentes del sector y el impulso a la captación de eventos que contribuyan al posicionamiento nacional e internacional de la ciudad.

Se busca gerente de turismo: que conozca A Coruña y con experiencia en administración Más información

El Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña es un ente público que tiene como misión a promoción turística de la ciudad, la dinamización de su marca como destino y el apoyo a la organización de congresos, ferias y eventos de proyección nacional e internacional.