A Coruña abre este miércoles 5 el plazo de solicitudes de las Bolsas Norteamérica

Los alumnos que actualmente están disfrutando de la Bolsa Norteamérica Cedida

El Ayuntamiento de A Coruña abrirá este miércoles 5 el plazo de solicitud de las Bolsas Norteamérica 2026-27, que incluye una oferta de 30 plazas para que las alumnas y alumnos de los centros educativos coruñeses que cursan 4º de la ESO este año puedan darle continuidad a su formación en Canadá durante el curso 2026-27, en su primer año de Bachillerato.

La puesta en marcha de este programa supuso un hito para el Ayuntamiento, que fue pionero en la creación de esta iniciativa. Las bolsas permiten que el alumnado de los centros educativos coruñeses, tenga, año tras año, la posibilidad de cursar estudios en el extranjero, adquiriendo un dominio avanzado de la lengua inglesa y, de paso, conociendo y viviendo al por menor la cultura y sociedad del país de acogida.

El concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, recordó que “el Gobierno de Inés Rey dio continuidad a este programa educativo, uno de los más populares, con el objetivo de garantizar que la juventud coruñesa pueda disfrutar de experiencias únicas”. Tal y como se detalle en las bases, ya disponibles en la web del Ayuntamiento, haya dos tipos de bolsa:

Bolsa con cobertura total: serán beneficiarios los estudiantes que obtengan una puntuación en relación a la situación económica de la unidad familiar nuclear comprendida entre 7 y 10 puntos.

serán beneficiarios los estudiantes que obtengan una de la unidad familiar nuclear comprendida entre 7 y 10 puntos. Bolsa con cobertura parcial: el Ayuntamiento asumirá un mínimo del 65% y un máximo del 95% del coste de la plaza de la alumna o alumno seleccionada. Esto quiere decir que, en ningún caso, las familias tendrán que acercar más del 35% del coste de la plaza.

El plazo de inscripción se cerrará el 19 de noviembre

El programa ofrece la estadía en Canadá durante el período correspondiente al año académico, también la tramitación y obtención del visado de entrada en el país. Además, la bolsa incluye los viajes de ida y vuelta desde A Coruña a la población de destino en Canadá, asistencia sanitaria y 120 euros mensuales durante los meses de estadía, en concepto de ayuda al mantenimiento. Además, habrá una aportación de 400 euros para el alumnado con menos recursos económicos. Esta aportación se evaluará previamente por los servicios sociales municipales.

Las solicitudes podrán presentarse a partir del miércoles 5 de noviembre y hasta el miércoles 19 de noviembre, ambos días incluidos. El primer paso será cubrir una ficha específica de inscripción a través de la web de Educación, que deberá presentarse posteriormente, acompañada por toda la documentación requerida, a través de los registros oficiales del Ayuntamiento.