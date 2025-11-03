Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Xuxán da la bienvenida al primer local comercial del barrio, G.C. Veterinaria

Redacción
03/11/2025 20:32
El primer negocio de Xuxán es una clínica veterinaria
El primer negocio de Xuxán es una clínica veterinaria
Quintana

Xuxán cuenta desde este lunes con su primer establecimiento comercial. Tal y como adelantó El Ideal Gallego, el primer local del barrio más joven de la ciudad es una clínica veterinaria. Situada en el número 11 de la avenida de Xuxán, G.C. Veterinaria abrió sus puertas a las 19.00 horas.

La clínica cuenta con un experimentado equipo de expertos en sanidad animal, dirigidos por Paloma González de Ramos, veterinaria anestesista. Además, las instalaciones están dotadas de las últimas tecnologías para “prestar un amplio abanico de servicios, ya que consta de dos quirófanos, laboratorio propio, y equipamiento de diagnóstico, que incluyen entre otras cosas: rayos X, ecógrafo, endoscopio y TAC”, destacan desde la clínica.

G.C. Veterinaria ha sido creada como una asociación sin ánimo de lucro, cuyos beneficios “serán donados íntegramente al refugio de la protectora Gatocan y por extensión a los animales abandonados”.

Es, además, la primera empresa que solicitó licencia en un local comercial de edificios en el barrio. Hasta ahora solo dos grandes superficies –Lidl y Eroski– ofrecían servicio comercial a la zona residencial. Hace un año los vecinos de Matogrande anunciaron el interés que Xuxán estaba teniendo para nuevos emprendedores

