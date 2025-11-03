Una ventana al futuro de la enfemería en A Coruña: realidad aumentada para administrar medicamentos

El enfermero Carlos Rodríguez, en los pasillos de la UDC Germán Barreiros

Las nuevas tecnologías se han apoderado de las profesiones sanitarias y la enfermería no iba a ser menos. La IA o la realidad aumentada abren un universo de posibilidades a estos facultativos que facilitarían, en gran medida, su día a día. Aunque ya hay casos aislados de uso, donde verdaderamente se utiliza es en la enseñanza y en el Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña quien mejor puede hablar de ello es Carlos Rodríguez Abad, vicesecretario de esta entidad y profesor universitario. “Me hubiese gustado aprender con esta tecnología porque te permite ver cosas que antes no podías”, asegura.

La realidad aumentada es una tecnología que, como su nombre indica, permite aumentar la realidad. Lo hace a través de contenidos digitales, por ejemplo, vídeos, audios, textos o modelos 3D. A diferencia de la realidad virtual, que sustituye el entorno en el que está la persona, este lo enriquece, bien a través de gafas o dispositivos móviles, como tablets o teléfonos.

A través de la realidad aumentada, los enfermeros en formación aprenden, según concreta Rodríguez Abad, a interpretar electrocardiogramas o tratar úlceras en extremidades inferiores. “Esta última experiencia es donde quizás centramos más esfuerzos”, indica el profesor.

Un complemento

Estas experiencias se realizan en un laboratorio con cuatro estaciones de aprendizaje que recorren todas las fases por las que tiene que pasar un enfermero para curar, por ejemplo, una úlcera, desde el diagnóstico y el tratamiento hasta el alta, llegando incluso a la prevención de este tipo de lesiones.

Lo que permite la realidad aumentada es añadir a esta experiencia los contenidos digitales creados por el docente, con información o ejemplos de cómo realizar la tarea en cuestión, todo en un solo golpe de vista. “Imaginemos, por ejemplo, una serie de apósitos. Los estudiantes, además de tener acceso al material en sí, pueden ver desplegados los contenidos digitales allí mismo. Es un complemento”, afirma el enfermero.

Es decir, permite un aprendizaje “más creativo y más autónomo” que facilita la tarea de aprender, ya que funciona como una especie de ensayo de lo que verán en la vida real cuando se gradúen, pero también ayuda en la comprensión de conceptos.

Tres dimensiones

Ejemplo de ello es, por ejemplo, la anatomía o fisiología humana: “A lo que estábamos acostumbrados, y se sigue haciendo en muchas materias, es a ver las cosas en dos dimensiones a través de un atlas. Por ejemplo, cómo es un corazón lo veíamos en un libro. Pero con esta tecnología puedes verlo en tres dimensiones”, incide.

¿Cómo ayuda esto? La realidad aumentada permite girar, acercar e, incluso, desmontar ese corazón para poder apreciarlo internamente. “Es un aprendizaje mucho más completo”, asegura Rodríguez Abad, que reconoce que le hubiera gustado tener este complemento cuando él estudió.

Gran satisfacción

Y se puede “ver como un juego”, por lo que esta TIC no sólo les permite aprender como nunca, sino que los motiva y mejora su rendimiento académico.

Razón por la que los grados de satisfacción del alumnado son muy altos. Parte de su gran aceptación es que esta tecnología “va más allá de las aulas”: “Antes se enseñaban estos conocimientos en un laboratorio a lo largo de tres horas y finalizaba ahí. Pero esto te permite colgar los contenidos en el campus virtual y el alumno los tiene disponibles en cualquier momento”.

Esta experiencia funciona como una ventana de lo que será en el futuro el día a día de la práctica clínica del enfermero. “Sería muy interesante aplicarlo, por ejemplo, en la administración de medicamentos o viales. Es decir, cuando se tenga que administrar, simplemente con su teléfono móvil, el profesional podría acceder a la información de dosis, pautas y cómo administrarlo con un solo vistazo”, algo que para Carlos Rodríguez “facilitaría, sin duda, la labor de la enfermería”.