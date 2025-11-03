Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una veintena de denuncias por posesión de drogas en un pub de Matogrande

La Policía Local realizó un control rutinario esta pasada noche

Redacción
03/11/2025 10:47
Dispositivo policial en Matogrande con motivo de la redada
Dispositivo policial en Matogrande con motivo de la redada
Patricia G. Fraga

La Policía Local de A Coruña realizó una redada en un pub de Matogrande en la noche del domingo a este lunes. Fuentes municipales señalan que en esta inspección, que definen como un "control rutinario" se confeccionaron 21 actas de denuncia por posesión de drogas para autoconsumo. 

La Policía Local de A Coruña acudió tres veces a intentar cerrar La Intrusa

Más información

No es la primera vez que los agentes se presentan en este establecimiento hostelero, en el que se han realizado varios controles en los últimos meses. 

Un dispositivo policial similar se realizó la semana pasada en otro local ubicado en el barrio del Orzán. En este caso, se saldó con el levantamiento de dos actas por tenencia de droga para el autoconsumo.

Te puede interesar

Emiliano García-Page y Flora Pérez Marcote

La Fundación Amancio Ortega y Emiliano García-Page firman un convenio para financiar proyectos en el Hospital de Parapléjicos de Toledo
Redacción
El ideal gallego

La cena solidaria de la AECC en Arteixo repartirá más de 3.000 regalos entre sus asistentes
Noelia Díaz
El ideal gallego

Salen a la venta este miércoles las entradas del concierto de Sergio Dalma en A Coruña en enero de 2027
EP
Valentín González Formoso

La Diputación de A Coruña tendrá presupuesto récord en 2026 y pide más financiación local
EP