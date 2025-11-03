Una veintena de denuncias por posesión de drogas en un pub de Matogrande

Dispositivo policial en Matogrande con motivo de la redada Patricia G. Fraga

La Policía Local de A Coruña realizó una redada en un pub de Matogrande en la noche del domingo a este lunes. Fuentes municipales señalan que en esta inspección, que definen como un "control rutinario" se confeccionaron 21 actas de denuncia por posesión de drogas para autoconsumo.

La Policía Local de A Coruña acudió tres veces a intentar cerrar La Intrusa Más información

No es la primera vez que los agentes se presentan en este establecimiento hostelero, en el que se han realizado varios controles en los últimos meses.

Un dispositivo policial similar se realizó la semana pasada en otro local ubicado en el barrio del Orzán. En este caso, se saldó con el levantamiento de dos actas por tenencia de droga para el autoconsumo.