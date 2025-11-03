Una empresa solicita seguir en el Puerto Interior de A Coruña hasta 2032, a la espera de los futuros usos de la fachada marítima

Antigua lonja de La Solana en el puerto de A Coruña Patricia G. Fraga

La empresa José Luis Correa Kessler, que cuenta con una planta de procesado de pescado en la antigua Lonja de la Solana del puerto de A Coruña, ha solicitado a la Autoridad Portuaria ampliar el plazo de su concesión, próxima a su finalización.

Esta firma, cuyos orígenes se remontan a 1963, gestiona desde julio de 2006 unas instalaciones de elaboración y comercialización de productos pesqueros en el muelle de A Palloza, con un plazo de 20 años, es decir, tendría que abandonar el recinto en 2026.

La petición que realiza esta firma se fundamenta en que ha realizado diversas inversiones orientadas a mejorar los procesos productivos y la eficiencia energética. La Autoridad Portuaria explica que "analizará la documentación y, si se confirma que cumple los requisitos legales, valora otorgar una ampliación del plazo en seis años", hasta julio de 2032, con posibilidad de prórroga.

Futuro de los muelles

Correa Kessler realiza esta solicitud en medio de un importante debate ciudadano sobre los usos que deberá tener la fachada marítima con el progresivo traslado de empresas desde los muelles interiores al Puerto Exterior de Langosteira.

El organismo que preside Martín Fernández Prado señala que, "aunque el futuro del puerto interior está condicionado por el desarrollo de Coruña Marítima" (el protocolo de colaboración firmado entre Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y Estado para definir el futuro del borde litoral), "se considera que en A Palloza pueden convivir usos pesqueros y de puerto-ciudad".

También indica que "el refuerzo de las infraestructuras y las empresas pesqueras es una prioridad en el proyecto Coruña Marítima". "Por ello, la Autoridad Portuaria apoyará a Correa Kessler y en general a todas las empresas del sector asentadas en A Palloza, facilitando su actividad en sus ubicaciones actuales o en eventuales cambios en el futuro a otro lugar del recinto portuario, siempre de acuerdo a las necesidades que planteen las compañías", justifica el Puerto coruñés.

Avance para Tudela Veguín

El traslado de la empresa Cementos Tudela Veguín al Puerto Exterior ha dado un nuevo paso con la publicación este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del otorgamiento de la concesión y de sus características básicas.

La Autoridad Portuaria acordó el pasado mes de septiembre, a través de su consejo de administración, otorgar una concesión de 35 años a esta compañía para construir y explotar una instalación de descarga y almacenamiento de cemento. En concreto, lo hará en una parcela con una superficie cercana a los 3.000 metros cuadrados.

Instalaciones de Tudela Veguín

Esta actuación cuenta con un presupuesto de casi ocho millones de euros. La propuesta incluye la construcción de una instalación industrial portuaria, constituida por cinco silos metálicos, con capacidad para almacenamiento de 18.000 toneladas. También se ejecutarán infraestructuras y equipamiento que permitirán la recepción, almacenamiento y expedición de graneles de cemento y derivados.

Según la documentación del proyecto, esta firma aprovecha este traslado para “ampliar la capacidad de crecimiento comercial, logística y empresarial” gracias a “un puerto como el situado en punta Langosteira”.

